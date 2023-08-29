Госдолг Украины превысил 121 млрд евро

За июль государственный долг Украины увеличился на 146,23 млрд гривен и достиг 4860,59 миллиарда, сообщили в Минфине.

Государственный долг Украины в течение июля вырос на 146,23 миллиарда гривен (3,66 млрд евро). Это следует из данных министерства финансов, внимание на которые украинские СМИ обратили в понедельник, 28 августа. По состоянию на 31 июля госдолг страны составил 4860,59 млрд гривен (121,6 млрд евро), указало ведомство.

На внешний долг пришлось 68,29 процента от этой суммы или 3319,19 млрд грн (83 млрд евро), уточнил Минфин. Остальные 31,71 процента составил внутренний долг в размере 1541,41 млрд грн (38,5 млрд евро).

Очередной кредит от ЕС

Несколькими днями ранее Украина получила от Евросоюза кредит на 1,5 млрд евро в качестве очередного пакета помощи. Средства должны помочь обороняющейся от российского вторжения стране поддержать работу государственных органов и ремонтировать поврежденную инфраструктуру, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Выплаченные средства входят в кредитную программу, одобренную в конце 2022 года и предусматривающую передачу Киеву в общей сложности до 18 млрд евро. Эта программа привязана к выполнению украинской стороной обязательств по 20 пунктам, в том числе борьбе с коррупцией и построению правового государства. Возврат денег предусмотрен с 2033 года и рассчитан на 35 лет.

Смотрите также: