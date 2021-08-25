 Госдолг России превысил порог в 20 триллионов рублей | Новости из Германии о России | DW | 25.08.2021

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Россия

Госдолг России превысил порог в 20 триллионов рублей

На 1 июля 2021 года государственный долг РФ составил 20,42 трлн рублей, говорится в докладе Счетной палаты. На обслуживание долга из бюджета потратили более 506 млрд.

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Государственный долг России превысил порог в 20 трлн рублей. Об этом говорится в докладе Счетной палаты РФ об исполнении федерального бюджета в первом полугодии, опубликованном в среду, 25 августа. 1 января 2021 года этот показатель составлял 18,94 трлн, а 1 июля - 20,42 трлн.

Внешний госдолг вырос на 47,8 млрд рублей - до 4,23 трлн, отмечается в документе. Внутренний государственный долг за аналогичный период увеличился почти на полтора триллиона, с 14,75 до 16,18 трлн рублей.

На обслуживание госдолга России в первом полугодии 2021-го было потрачено 506,1 млрд рублей из бюджета.

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