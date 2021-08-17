В тюрьме и на свободе. Что стало с фигурантами "лондонского списка" Титова
Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов готов вернуться к работе по возвращению беглых бизнесменов в Россию, хотя признает наличие юридических "проблем".
Генпрокуратура РФ пока видит в "списке Титова" "ряд проблем юридического свойства"
"Лондонский список" возник накануне выборов президента России 2018 года и встал на паузу накануне голосования в Госдуму 2021 года. Три с половиной года назад бизнес-омбудсмен и лидер "Партии роста" Борис Титов при поддержке президента Путина пообещал честное разбирательство предпринимателям, которые скрываются от незаконного, по их мнению, преследования в России. На время расследования им гарантировали меру пресечения, не связанную с ограничением свободы.
В июле этого года из-за противодействия силовиков проект приостановили, но уже спустя месяц, в разгар нынешней избирательной кампании, Титов заявил о возобновлении работы по списку с Генпрокуратурой, которая, по его словам "в общем-то является нашим союзником", хотя и видит в проекте "ряд проблем юридического свойства".
DW выясняла, как работает "лондонский список" и почему одних его фигурантов сажают в тюрьму, а другим удается остаться на свободе.
Из Лондона за условным сроком
"Я не знаю, чем я так Богу угодил, что он благословил меня поддержкой Бориса Титова", - говорит по телефону корреспонденту DW уральский бизнесмен Сергей Капчук, стоя у кабинета Эллы Памфиловой в Центризбиркоме. За пять минут до нашего разговора глава ЦИК дала Капчуку слово не обжаловать решение Верховного суда (ВС), который обязал комиссию восстановить его на выборах в Госдуму. Теперь Капчук вновь возглавит уральский список "Партии роста" и, скорее всего, будет бороться за одномандатный округ № 170. Ранее ЦИК снял его с выборов, ссылаясь на имеющуюся судимость по тяжкой статье.
Борис Титов
Сергей Капчук одним из первых откликнулся на идею бизнес-омбудсмена Бориса Титова. В начале "нулевых" против Сергея и его брата-близнеца Константина возбудили уголовное дело о мошенничестве при покупке московской квартиры якобы с участием денег из бюджета Свердловской области. Константин тогда получил реальный срок, но освободился раньше срока по амнистии, а Сергей бежал сначала в ОАЭ, а потом в Лондон.
Так называемый "лондонский список" или "список Титова", в который попросился Капчук - это перечень бизнесменов, которые хотят перестать скрываться за границей и в России от расследования против них по экономическим делам. В феврале 2018 года лидер "Партии роста" и тогдашний кандидат в президенты РФ Борис Титов после поездки в Великобританию передал Владимиру Путину фамилии таких предпринимателей. Попасть в список могут не все, а только те, кого Титов и его команда считают несправедливо преследуемыми.
Результат президентской кампании Титова в 2018 году не был впечатляющим - 0,76%, но работа по возвращению бизнесменов была продолжена. Сергей Капчук - почти образцовый пример того, что попадание в список может спасти от тюрьмы (хотя таких гарантий никто не дает). Он не только избежал задержания по возвращении в Россию, но и получил условный срок и попал под амнистию.
Одному - выборы, другому - тюрьма
ЦИК при проверке документов Капчука не заметил, что Верховный суд переквалифицировал статью, по которой его обвиняли, с тяжкой на среднюю тяжесть, которая позволяла ему избираться. Политик обжаловал это решение в ВС и выиграл. "Борис Титов вернул мне родину, а Верховный суд - право участвовать в выборах, - говорит теперь Капчук. - Хотя бы поэтому я считаю ("лондонский список". - Ред.) не просто успешным - я считаю его уникальным". После выборов Капчук хочет добиться оправдательного приговора.
Капчук хочет добиться оправдательного приговора
Относительно удачным можно считать исход и некоторых других дел бизнесменов из "лондонского списка". В марте этого года условный срок получил бизнесмен Роман Стародубов, которого Титов называл "заложником чужих действий". В прошлом октябре три года условно дали ростовскому бизнесмену Алексею Кузнецову за якобы имевшую место незаконную банковскую деятельность.
Но не всегда протеже Титова остаются на свободе. В то время как Сергей Капчук спорил с ЦИК о своем праве участвовать в выборах, Ленинский районный суд Ростова-на-Дону 9 августа отправил в колонию Андрея Каковкина. Хотя прокурор запрашивал для Каковкина 4 года лишения свобода, судья вынес решение о 4,5 годах. Адвокат осужденного Ольга Селихова в беседе с DW назвала это юридическим нонсенсом.
Потерпевший рейдер против бизнесмена из "лондонского списка"
Хотя список и называется "лондонским", не все его фигуранты возвращаются из столицы Великобритании. Например, Каковкин вовсе никуда не уезжал, а скрывался в России от незаконного, по его мнению, преследования, говорит Селихова. По первому его делу о мошенничестве на 10 млн рублей им с трудом, после апелляционной и кассационной инстанций, удалось добиться условного срока. Но почти сразу после этого против Андрея Каковкина возбудили новое уголовное дело о мошенничестве.
Это второе преследование, в результате которого Каковкин и получил 4,5 года колонии, его адвокат называет местью за условный срок по предыдущему делу. Затруднительное положение Каковкина может быть связано с влиятельностью, которую имеет в Ростовской области потерпевший Аркадий Чебанов - совладелец группы компаний "Концерн Покровский". После посадок членов кровожадной "банды Цапков" Чебанову приписывали захват их активов. А с недавних пор он и сам, как и несколько его сотрудников, стал фигурантом уголовного дела и объявлен в розыск. Им вменяют вымогательства, подкуп и принуждение к даче показаний.
"Партия роста" и "лондонский список"
Пока что случай Каковкина - исключительный. К этому моменты сняты с розыска были 12 предпринимателей из списка, и только один получил реальный срок. Всего вернуться в легальное поле хотят больше ста бизнесменов, говорил Титов.
Сергей Капчук в разговоре предположил, что Титов продолжит работать со своим "списком", несмотря на то, какой результат "Партия роста" покажет на предстоящих выборах. "Но всем будет проще, если хорошая правая партия появится в парламенте", - добавляет он.
Политолог Александр Кынев отмечает, что в нынешней кампании партия не использует "лондонский список", чтобы заработать политические очки. При этом он считает, что "Партия роста" ведет технологически самую яркую кампанию из всех. Он выделяет женскую первую тройку списка партии - "впервые с 90-х годов" и отмечает, что их "дискурс является проблемным, а не персоналистским". В программе партии говорится, что России нужна "системная евроинтеграция" и реформирование судебной системы.
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