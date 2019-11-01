Бизнесмена из "списка Титова" осудили на 4,5 года колонии

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил бизнесмена Андрея Каковкина к 4,5 года колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Об этом в среду, 11 августа, сообщила его адвокат Ольга Селихова.

Предприниматель входил в список, который в феврале 2018 года бизнес-омбудсмен Борис Титов передал в Кремль. В перечне значились бизнесмены, желающие вернуться в Россию, но скрывающиеся от правосудия за рубежом. Титов предлагал пересмотреть их дела и дать им возможность приехать в РФ.

По версии следствия, в марте-мае 2015 года Каковкин предложил одному из предпринимателей свои услуги по покупке земель сельскохозяйственного назначения в Щербиновском районе Краснодарского края. Как полагают следователи, Андрей Каковкин в итоге не вернул полученные 400 тысяч долларов (340,6 тысячи евро). Сам бизнесмен вины не признал, утверждая, что его оговорили.

Каковкин вернулся в РФ в 2018 году

Каковкин вернулся в Россию в феврале 2018 года. Его задержали в аэропорту Ростова-на-Дону, но позднее отпустили под обязательство явки. В октябре 2019 года Кировский районный суд Ростова-на-Дону признал предпринимателя виновным по другому делу - о присвоении кредита в 10 млн рублей - и назначил ему наказание в виде трех лет колонии общего режима.

В январе 2020 года Ростовский областной суд изменил приговор, назначив условный срок вместо реального. Бизнесмен, однако, оставался под стражей в рамках других расследований.

Титов прекратил работу со списком

В июле 2021 года стало известно, что Борис Титов прекратил работу по составленному им списку.

Причиной стало отсутствие гарантий со стороны Генпрокуратуры РФ, что по возвращении в Россию значившиеся в нем бизнесмены не будут арестованы, отмечало издание Znak.com.

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