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Экономика и бизнесГермания

Госдолг ФРГ составляет почти 2,5 трлн евро

Алексей Волошинов
19 декабря 2024 г.

Государственный долг Германии в конце сентября 2024-го составил 2488,6 млрд евро - это на 1,8% больше, чем в конце 2023 года. Долги федеральных земель ФРГ также выросли.

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Символическая иллюстрация: банкноты евро
Фото: Burkhard Schubert/Geisler-Fotopress/picture alliance

Государственный долг Германии к концу сентября 2024 года составил 2488,6 млрд евро, что на 1,8% или 43,5 млрд больше, чем было в конце 2023-го, отчиталось Федеральное статистическое ведомство (Destatis) страны в четверг, 19 декабря. По сравнению со вторым кварталом 2024-го долг вырос на 1,2% или 43,5 млрд евро. Эта статистика включает в себя только обязательства перед негосударственным сектором, к которому относятся частные компании и банки в Германии и за рубежом.

Отдельно подчеркивается, что долг только федерального правительства ФРГ вырос на 1,3% или 21,9 млрд евро с конца 2023-го. На 166,7%, до 15,5 млрд евро, увеличилась задолженность Специального фонда бундесвера. При этом Фонд экономической стабильности, созданный для борьбы с пандемией коронавируса и ее последствиями, снизил свой долг на 24% - до 28,1 млрд евро.

Долги федеральных земель ФРГ тоже выросли

Самый крупный долг среди федеральных земель ФРГ, по данным Destatis, остается у Северного Рейна - Вестфалии на западе страны. С конца 2023-го он сократился со 177,2 млрд до 175,9 млрд евро. Следом за ним - Берлин, нарастивший свой долг с 62,6 млрд до 67,7 млрд евро. Это самый крупный рост внешнего долга за отчетный период среди немецких земель в абсолютном выражении.

Самый низкий долг сохраняют восточные Саксония и Мекленбург - Передняя Померания: 6 и 8,1 млрд евро соответственно.

В общей сложности долговые обязательства федеральных земель Германии выросли на 2% и составили 606,1 млрд евро. На 5,6%, до 163,4 млрд евро, увеличилась задолженность немецких муниципалитетов.

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