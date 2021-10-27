 Грузия отказала украинскому журналисту Дмитрию Гордону во въезде | Новости из Германии о Европе | DW | 27.10.2021

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Европа

Грузия отказала украинскому журналисту Дмитрию Гордону во въезде

Причин отказа во въезде в Грузию Дмитрию Гордону не назвали. Украинский журналист планировал посетить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме Рустави.

На акции сторонников Саакашвили, октябрь 2021 года

На акции сторонников Саакашвили, октябрь 2021 года

Украинскому журналисту Дмитрию Гордону отказали во въезде в Грузию. "Час назад прилетел в Тбилиси и все это время ждал на паспортном контроле штамп в паспорте. Только что мне официально объявили, что въезд в Грузию мне запрещён. Причин не назвали", - сообщил Гордон в своем Telegram-канале в среду, 27 октября.

Он связал отказ с тем, что намеревался посетить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме. "Накануне МИД Украины обратился в МИД Грузии с просьбой организовать мое посещение в тюрьме Рустави Михаила Саакашвили", - написал журналист.

Кроме того грузинские власти не пустили в страну украинского адвоката Саакашвили Евгения Грушовца и бывшего руководителя офиса президента Грузии Марию Барабаш.

Саакашвили, являющийся гражданином Украины, нелегально прибыл в Грузию 29 сентября, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Сейчас он находится в тюрьме в городе Рустави. Ему предъявлено пять обвинений. Ранее он уже был приговорен заочно к трем и шести годам лишения свободы по обвинению в превышении служебных полномочий и их злостном использовании.

Обвинения в адрес Саакашвили и голодовка в тюрьме

Еще два обвинения, в том числе в растрате государственных средств на личные нужды, продолжают рассматриваться в суде. Пятое обвинение - в незаконном пересечении государственной границы - экс-президенту предъявили 20 октября. Политик считает все обвинения политически мотивированными. После возвращения и ареста Саакашвили в Грузии проходят акции его сторонников.

В тюрьме Саакашвили объявил голодовку. Его личный врач Николоз Кипшидзе утверждает, что состояние экс-президента может внезапно ухудшиться. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил Саакашвили в симуляции голодовки, назвав его обманщиком.

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    Автор: Лиза Хенель, Наталья Позднякова


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