Google впервые подала иск против Роскомнадзора

Компания Google LLC. подала иск против Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за блокировку 12 ссылок на видеозаписи, размещенные на принадлежащем компании видеохостинге YouTube. Как следует из картотеки, Арбитражный суд города Москвы принял заявление к рассмотрению. Между тем, как уточнила в понедельник, 24 мая, газета "Коммерсант", в качестве истца по делу в отношении российского регулятора корпорация выступила впервые.

Издание со ссылкой на юристов отмечает, что данный шаг может быть связан с усилением давления российских властей на интернет-гиганта.

Эксперты полагают, что разбирательства могут состояться и в международных судах.

Предварительное заседание назначено на середину июля

Как следует из определения суда, иск направлен 11 мая. Собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания назначены на 14.30 мск 14 июля.

В американской корпорации информацию о подаче иска пока не прокомментировали.

В Роскомнадзоре называли заблокированные видео экстремистскими и утверждали, что в них содержались "призывы, в том числе к несовершеннолетним, участвовать" в несанкционированных властями митингах в поддержку Алексея Навального в январе.

YouTube заблокировал видео RT из-за ложной информации о коронавирусе

В свою очередь YouTube в середине апреля заблокировал четыре видео телеканала RT на английском языке, а самому телеканалу вынес предупреждения из-за нарушений условий пользования, в том числе правил о нераспространении ложной медицинской информации о коронавирусе, "которые применяются одинаково по всему миру, независимо от того, в какой стране был создан контент".

Ранее телеканал RT на русском языке уточнял, что среди запрещенных видео - перевод интервью советского вирусолога Дмитрия Львова, подкаст республиканца Уэйна Дюпри, а также две новостные трансляции протестов против локдауна в Англии без комментариев.

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