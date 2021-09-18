Google потребовала от команды Навального удалить списки "Умного голосования"

Корпорация Google потребовала от команды Навального удалить два гугл-документа содержащие списки кандидатов на региональных выборах и выборах в Госдуму РФ, рекомендованных "Умным голосованием". "Если вы не удалите указанные материалы, Google может быть вынужден заблокировать доступ к ним", - сообщается в Telegram-канале команды Навального в субботу, 18 сентября.

Соратники оппозиционного политика указывают, что американская компания пошла на такой шаг после уведомления из Роскомнадзора. Надзорное ведомство проинформировало Google, что "некоторые материалы" были добавлены в список запрещенных на территории РФ.

Накануне стало известно, что корпорации Apple и Google удалили приложение "Навальный" из App Store и Google Play. Это произошло после того, как представители Apple и Google были вызваны на заседание комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета. Газета The New York Times со ссылкой на информированные источники сообщила, что в Google согласились удалить приложение "Навальный" из магазина Google Play после угроз уголовного преследования, высказанных в отношении конкретных людей, работающих в российском отделении Google. Эту информацию подтвердил также источник агентства Bloomberg.

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