 Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора | Новости из Германии о России | DW | 09.09.2019

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Россия

Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора

Google заявил о поддержке ответственной политической рекламы, соответствующей местному законодательству, Facebook возложил ответственность за соблюдение законов на рекламодателей.

Логотипы Facebook и Google+

Американские интернет-концерны Google и Facebook ответили на обвинения российских властей в размещении политической рекламы накануне выборов и в день голосования. В понедельник, 9 сентября, руководство Google сообщило, что "поддерживает ответственную политическую рекламу" и ожидает, что она отвечает требованиям местного законодательства в странах, на которые она ориентирована.

В своем заявлении пресс-служба интернет-гиганта не подтвердила и не опровергла, что сервисы Google распространяли политическую рекламу, противоречившую российским законам. 

В свою очередь Facebook заявил, что ответственность за соблюдение местного избирательного законодательства несут рекламодатели, а не сам концерн.

В РФ обвинили Google и Facebook в нарушении правил "дня тишины" и дня голосования

Накануне российские ведомства обвинили Facebook и Google во вмешательстве в российские выборы, заявив о публикации ими политической рекламы в "день тишины", а также в сам день голосования. Многие материалы, опубликованные данными сервисами, оказывают влияние на выбор избирателя, что можно считать "вмешательством во внутренние дела" РФ, заявил замглавы ЦИК Николай Булаев.

В свою очередь глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что российские власти заранее предостерегли руководство соцсетей от нарушения существующего в РФ запрета политической рекламы в день голосования и накануне. "Несколько дней назад все эти сети были предупреждены о возможных нарушениях избирательного законодательства", - отметил он.

Контекст

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Роскомнадзор также указал на распространение политической рекламы в день выборов в России на сервисах Google, Facebook и YouTube. "Данные действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в РФ", - заявила пресс-служба ведомства.

Единый день голосования в России

8 сентября в России прошел единый день голосования - порядка шести тысяч выборов и референдумов различного уровня. По предварительным результатам, во всех 16 регионах, где проходили губернаторские выборы, в том числе в Санкт-Петербурге, победу одержали действующие губернаторы либо врио губернаторов. Все из них были выдвинуты или поддержаны "Единой Россией".

На выборах в Мосгордуму, к которым было приковано пристальное внимание после недопуска оппозиционных кандидатов и массовых протестов, по предварительным данным, одержали победу 20 оппозиционеров. В 20 из 45 округов лидируют представители КПРФ, "Яблока" и "Справедливой России".

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