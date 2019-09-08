Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора

Американские интернет-концерны Google и Facebook ответили на обвинения российских властей в размещении политической рекламы накануне выборов и в день голосования. В понедельник, 9 сентября, руководство Google сообщило, что "поддерживает ответственную политическую рекламу" и ожидает, что она отвечает требованиям местного законодательства в странах, на которые она ориентирована.

В своем заявлении пресс-служба интернет-гиганта не подтвердила и не опровергла, что сервисы Google распространяли политическую рекламу, противоречившую российским законам.

В свою очередь Facebook заявил, что ответственность за соблюдение местного избирательного законодательства несут рекламодатели, а не сам концерн.

В РФ обвинили Google и Facebook в нарушении правил "дня тишины" и дня голосования

Накануне российские ведомства обвинили Facebook и Google во вмешательстве в российские выборы, заявив о публикации ими политической рекламы в "день тишины", а также в сам день голосования. Многие материалы, опубликованные данными сервисами, оказывают влияние на выбор избирателя, что можно считать "вмешательством во внутренние дела" РФ, заявил замглавы ЦИК Николай Булаев.

В свою очередь глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что российские власти заранее предостерегли руководство соцсетей от нарушения существующего в РФ запрета политической рекламы в день голосования и накануне. "Несколько дней назад все эти сети были предупреждены о возможных нарушениях избирательного законодательства", - отметил он.

Роскомнадзор также указал на распространение политической рекламы в день выборов в России на сервисах Google, Facebook и YouTube. "Данные действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в РФ", - заявила пресс-служба ведомства.

Единый день голосования в России

8 сентября в России прошел единый день голосования - порядка шести тысяч выборов и референдумов различного уровня. По предварительным результатам, во всех 16 регионах, где проходили губернаторские выборы, в том числе в Санкт-Петербурге, победу одержали действующие губернаторы либо врио губернаторов. Все из них были выдвинуты или поддержаны "Единой Россией".

На выборах в Мосгордуму, к которым было приковано пристальное внимание после недопуска оппозиционных кандидатов и массовых протестов, по предварительным данным, одержали победу 20 оппозиционеров. В 20 из 45 округов лидируют представители КПРФ, "Яблока" и "Справедливой России".

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Москвичи в борьбе за честные выборы До единого дня голосования в России остался месяц За месяц до выборов в Мосгордуму недовольные москвичи вышли 3 августа на очередную акцию в поддержку независимых кандидатов. Полиция и Росгвардия отреагировали жесткими задержаниями.

Москвичи в борьбе за честные выборы Силовики стянуты в центр Москвы Задолго до начала мероприятия на местах его проведения можно было увидеть лишь сотрудников силовых ведомств. На бульварах вдоль маршрута следования демонстрантов выстроились росгвардейцы, полицейские и эвакуаторы. "Стражи порядка" заняли даже ступени перед Московским театром мюзикла.

Москвичи в борьбе за честные выборы Предложение властей, от которого нельзя отказаться Магазины поблизости от мест проведения акции протеста оказались закрыты "по техническим причинам" - накануне управы центральных районов настоятельно порекомендовали местным предприятиям и компаниям принять "исчерпывающие меры безопасности, вплоть до полного прекращения работы".

Москвичи в борьбе за честные выборы Протесты без лидеров Фактически протестующие остались без лидеров: Алексея Навального арестовали на месяц еще 24 июля, затем - Илью Яшина и одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова. А перед началом мероприятия была задержана и юрист ФБК Любовь Соболь.

Москвичи в борьбе за честные выборы Дождь помешал демонстрантам Из-за дождя протестующих собралось значительно меньше, чем неделей ранее, 27 июля. К началу акции на Пушкинской площади не было практически никого, кроме Росгвардии, оцепившей памятник Пушкину. Люди попрятались от ливня в подземном переходе.

Москвичи в борьбе за честные выборы Больше всего задержаний - на Пушкинской Однако со временем именно на Пушкинской площади и подступах к ней собралось больше всего участников протеста, проводившегося в пяти разных точках Бульварного кольца. И там же - больше всего задержаний. Людей выхватывали из толпы и вели или тащили за руки и ноги в автозаки.

Москвичи в борьбе за честные выборы На Тверской митингующих взяли в кольцо Митингующих выдавили с Пушкинской площади, взяли в кольцо на Тверской и оттеснили к метро. Новые задержания продолжились на Чистопрудном бульваре и на Старом Арбате. К шести часам снова начался сильный ливень и протестная прогулка закончилась.

Москвичи в борьбе за честные выборы Многие из более 800 задержанных получили травмы Всего в столице было задержано более 820 человек. Многие из них получили травмы разной степени тяжести, к кому-то приходилось вызывать скорую помощь. В ОВД к задержанным массово не допускали адвокатов.

Москвичи в борьбе за честные выборы Петербург за Москву В знак солидарности с московскими оппозиционными кандидатами, не допущенными к выборам в Мосгордуму, в Северной столице, у Финляндского вокзала, также прошел митинг, на который, несмотря на дождь, вышли порядка 2000 человек. Смольный согласовал акцию только с 200 участниками.

Москвичи в борьбе за честные выборы Новая "прогулка" - через две недели Силовики в Петербурге ограничились лишь единичными задержаниями выступавших со сцены. В числе последних оказался член регионального отделения "Открытой России" Дмитрий Скурихин. Организаторы пригласили петербуржцев выйти снова на "прогулку" в поддержку свободных выборов через две недели - 17 августа. Автор: Евгений Жуков

