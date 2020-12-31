 Голштинские ворота в Любеке - немецкий вариант Пизанской башни (фотогалерея) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 21.08.2021

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По Германии

Голштинские ворота в Любеке - немецкий вариант Пизанской башни (фотогалерея)

Эти позднеготические ворота в Любеке считаются самыми известными городскими воротами в Германии - после Бранденбургских ворот в Берлине.

  • Голштинские ворота на почтовой карточке 1908 года

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    Кирпичная готика

    Голштинские ворота (Holstentor) возвели в ганзейском городе Любеке в позднеготическом стиле в период между Средневековьем и Ренессансом. Сегодня они считаются самыми известными городскими воротами Германии после Бранденбургских ворот в Берлине - со всеми художественно-графическими и сувенирными последствиями, что никак не умаляет их ценности и значения.

  • Голштинские ворота на немецкой монете в 2 евро 2006 года

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    Неповторимый силуэт

    Этот главный символ Любека можно обнаружить на купюрах и монетах, почтовых марках и эмблемах городских фирм - например, той, что выпускает сладости из здешнего знаменитого на весь мир марципана. Основанное в 1905 году Объединение германских городов (Deutscher Städtetag), отдавая дань ведущей роли Любека в истории Ганзейского союза, использует стилизованный силуэт Хольстентор в своем логотипе.

  • Вид на Голштинские ворота со смотровой площадки на церкви Святого Петра

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    На пути индустриализации

    При этом в середине XIX века их чуть было не снесли. Древние ворота, уже давно утратившие свою оборонительную функцию и постепенно разрушавшиеся, мешали индустриальному росту города - находились на переплетении транспортных путей, мешали планам дорожного строительства и возведению по соседству нового вокзала. Большую часть старой городской стены к этому времени здесь уже разобрали.

  • Голштинские ворота на картине 1820 года

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    На один голос

    Петиция с требованием снести Хольстентор в 1855 году собрала почти 700 подписей. В 1863 году сенат Любека после бурных дебатов отклонил эти планы с перевесом всего в один голос. Идею сохранить ворота энергично поддержал прусский король Вильгельм IV, направивший в город своего специального представителя, отвечавшего за охрану архитектурных памятников, с поручением спасти то, что еще можно спасти.

  • Голштинские ворота с полевой стороны

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    Символическое совпадение

    На Голштинских воротах указаны два ключевых года в их истории: 1477 - завершения строительства (на самом деле - 1478) и 1871 - окончания первой большой реставрации. При этом окончание реставрации совпало по времени с созданием Германской империи - событием, пробудившим особый интерес к таким памятникам, символам общей немецкой истории, среди которых, например, был также Кельнский собор.

  • План городских укреплений Любека конца XVII века

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    Ворота на Запад

    Так выглядел план оборонительных сооружений Любека в конце XVII века. Богатый город, считавшийся столицей Ганзейского союза, на протяжении всей средневековой истории постоянно расширял систему своих укреплений. На его территорию можно было попасть через одни из четырех городских ворот. От Хольстентор, находившихся в западной части, начиналась дорога в Голштинию, на что указывает их название.

  • Хольстентор и кварталы Старого города

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    От ворот до ворот - через двое ворот

    Дошедшие до наших дней Голштинские ворота были на самом деле так называемыми средними Голштинскими воротами в системе укреплений, защищавших въезд в Любек с западной стороны. Здесь также находились еще более старые внутренние Голштинские ворота, впервые упоминающиеся в источниках 1216 года, а также ренессансные внешние Голштинские ворота и даже вторые внешние Голштинские ворота - на земляном валу.

  • Голштинские ворота на гравюре XIX века

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    Последовательность

    Их названия менялись со временем. На момент возведения нынешние Голштинские ворота были не средними, а внешними, то есть должны были принять на себя основной удар, а средними они стали после очередного расширения системы укреплений вокруг Любека. К сожалению, более старые и более новые ворота разобрали, когда город начал расти в эпоху индустриализации. Старые стены сковывали этот рост.

  • Внешние Голштинские ворота на рисунке Карла Юлиуса Мильде

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    Ренессансные ворота

    Так изобразил внешние Голштинские ворота, законченные в 1585 году, художник Карл Юлиус Мильде (1803-1875). Это ренессансное сооружение исчезло еще при его жизни - в 1853 году. Оно находилось примерно в 20 метрах от сохранившихся Голштинских ворот, конусные крыши которых видны на рисунке. К внешним воротам примыкал дом смотрителя земляных валов, отвечавшего за городские укрепления.

  • Спящий лев перед Голштинскими воротами в Любеке

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    Любекские львы

    Внешние Голштинские ворота снесли, чтобы построить вокзал и проложить к нему пути. Этот вокзал не сохранился. Площадь, возникшую на его месте, сегодня охраняют два чугунных льва, отлитых в 1823 году. Один - спит, а другой - бодрствует и пристально смотрит на своего соседа. Первоначально львы находились около дома одного богатого торговца, а затем - перед отелем, разрушенным в 1942 году.

  • Терракотовые плитки на Голштинских воротах

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    "Согласие внутри, снаружи мир"

    Для облицовки этого памятника кирпичной готики использовались глазурованные красные и черные кирпичи, а также терракотовые плитки с двуглавым орлом на гербе Любека и другими повторяющимися мотивами. С внешней стороны ворота также украшает надпись на латинском языке: "Concordia Domi Foris Pax" ("Согласие внутри, снаружи мир").

  • Голштинские ворота с полевой стороны

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    На болоте

    То, что эти ворота дошли до наших дней, можно считать чудом - и не только потому, что их хотели разобрать в середине позапрошлого века. Заложенные в болотистом месте на берегу реки Траве, они стали проседать еще во время строительства, несмотря на то, что возводили их на сваях и 8-метровом искусственном холме. Впрочем, это совсем не удивительно при толщине стен, достигающей 3,5 метров.

  • Голштинские ворота с городской стороны

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    Ни одного выстрела

    Правда, с городской стороны толщина стен не превышает одного метра, чтобы их было легче разрушить в случае сдачи Любека неприятелям, лишив их возможности воспользоваться этим оборонительным сооружением. В башнях Голштинских ворот было установлено три десятка пушек, которые не сделали ни одного выстрела - не представилось возможности.

  • Голштинские ворота с полевой стороны вечером

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    Ниже уровня

    Сейчас ворота, находившиеся на искусственном холме, просели так, что их первый этаж находится в полуметре ниже поверхности. Эксперты предполагают, что торф под ними под давлением этого сооружения превратился в бурый уголь. Крен башен продолжал увеличиваться вплоть до ремонта, проведенного в 1933/34 годах, когда для их стабилизации были использованы специальные конструкции из железобетона.

  • 50 немецких марок образца 1962-1991 годов

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    Выпрямили

    Строителям пришлось реагировать на проседание и крен этого сооружения еще во время его возведения, пытаясь их компенсировать. Так в Любеке появился этот немецкий вариант пизанского архитектурного чуда - сразу две вечно падающие башни, клонящиеся друг к другу. По каким-то загадочным причинам, художник, работавший над этим мотивом для купюры в 50 немецких марок, башни все-таки выпрямил…

  • Голштинские ворота из тыкв

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    Всемирное наследие

    Сегодня в Голштинских воротах работает исторический музей, а сами они настолько знамениты, что их силуэт безошибочно узнается даже в варианте, выполненном из тыкв. В одном из городских галерей хранится картина, которую написал с Голштинских ворот Энди Уорхол. Готический оригинал в Любеке вместе с другими памятниками Старого города в 1987 году был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Голштинские ворота на почтовой карточке 1908 года

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    Кирпичная готика

    Голштинские ворота (Holstentor) возвели в ганзейском городе Любеке в позднеготическом стиле в период между Средневековьем и Ренессансом. Сегодня они считаются самыми известными городскими воротами Германии после Бранденбургских ворот в Берлине - со всеми художественно-графическими и сувенирными последствиями, что никак не умаляет их ценности и значения.

  • Голштинские ворота на немецкой монете в 2 евро 2006 года

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    Неповторимый силуэт

    Этот главный символ Любека можно обнаружить на купюрах и монетах, почтовых марках и эмблемах городских фирм - например, той, что выпускает сладости из здешнего знаменитого на весь мир марципана. Основанное в 1905 году Объединение германских городов (Deutscher Städtetag), отдавая дань ведущей роли Любека в истории Ганзейского союза, использует стилизованный силуэт Хольстентор в своем логотипе.

  • Вид на Голштинские ворота со смотровой площадки на церкви Святого Петра

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    На пути индустриализации

    При этом в середине XIX века их чуть было не снесли. Древние ворота, уже давно утратившие свою оборонительную функцию и постепенно разрушавшиеся, мешали индустриальному росту города - находились на переплетении транспортных путей, мешали планам дорожного строительства и возведению по соседству нового вокзала. Большую часть старой городской стены к этому времени здесь уже разобрали.

  • Голштинские ворота на картине 1820 года

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    На один голос

    Петиция с требованием снести Хольстентор в 1855 году собрала почти 700 подписей. В 1863 году сенат Любека после бурных дебатов отклонил эти планы с перевесом всего в один голос. Идею сохранить ворота энергично поддержал прусский король Вильгельм IV, направивший в город своего специального представителя, отвечавшего за охрану архитектурных памятников, с поручением спасти то, что еще можно спасти.

  • Голштинские ворота с полевой стороны

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    Символическое совпадение

    На Голштинских воротах указаны два ключевых года в их истории: 1477 - завершения строительства (на самом деле - 1478) и 1871 - окончания первой большой реставрации. При этом окончание реставрации совпало по времени с созданием Германской империи - событием, пробудившим особый интерес к таким памятникам, символам общей немецкой истории, среди которых, например, был также Кельнский собор.

  • План городских укреплений Любека конца XVII века

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    Ворота на Запад

    Так выглядел план оборонительных сооружений Любека в конце XVII века. Богатый город, считавшийся столицей Ганзейского союза, на протяжении всей средневековой истории постоянно расширял систему своих укреплений. На его территорию можно было попасть через одни из четырех городских ворот. От Хольстентор, находившихся в западной части, начиналась дорога в Голштинию, на что указывает их название.

  • Хольстентор и кварталы Старого города

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    От ворот до ворот - через двое ворот

    Дошедшие до наших дней Голштинские ворота были на самом деле так называемыми средними Голштинскими воротами в системе укреплений, защищавших въезд в Любек с западной стороны. Здесь также находились еще более старые внутренние Голштинские ворота, впервые упоминающиеся в источниках 1216 года, а также ренессансные внешние Голштинские ворота и даже вторые внешние Голштинские ворота - на земляном валу.

  • Голштинские ворота на гравюре XIX века

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    Последовательность

    Их названия менялись со временем. На момент возведения нынешние Голштинские ворота были не средними, а внешними, то есть должны были принять на себя основной удар, а средними они стали после очередного расширения системы укреплений вокруг Любека. К сожалению, более старые и более новые ворота разобрали, когда город начал расти в эпоху индустриализации. Старые стены сковывали этот рост.

  • Внешние Голштинские ворота на рисунке Карла Юлиуса Мильде

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    Ренессансные ворота

    Так изобразил внешние Голштинские ворота, законченные в 1585 году, художник Карл Юлиус Мильде (1803-1875). Это ренессансное сооружение исчезло еще при его жизни - в 1853 году. Оно находилось примерно в 20 метрах от сохранившихся Голштинских ворот, конусные крыши которых видны на рисунке. К внешним воротам примыкал дом смотрителя земляных валов, отвечавшего за городские укрепления.

  • Спящий лев перед Голштинскими воротами в Любеке

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    Любекские львы

    Внешние Голштинские ворота снесли, чтобы построить вокзал и проложить к нему пути. Этот вокзал не сохранился. Площадь, возникшую на его месте, сегодня охраняют два чугунных льва, отлитых в 1823 году. Один - спит, а другой - бодрствует и пристально смотрит на своего соседа. Первоначально львы находились около дома одного богатого торговца, а затем - перед отелем, разрушенным в 1942 году.

  • Терракотовые плитки на Голштинских воротах

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    "Согласие внутри, снаружи мир"

    Для облицовки этого памятника кирпичной готики использовались глазурованные красные и черные кирпичи, а также терракотовые плитки с двуглавым орлом на гербе Любека и другими повторяющимися мотивами. С внешней стороны ворота также украшает надпись на латинском языке: "Concordia Domi Foris Pax" ("Согласие внутри, снаружи мир").

  • Голштинские ворота с полевой стороны

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    На болоте

    То, что эти ворота дошли до наших дней, можно считать чудом - и не только потому, что их хотели разобрать в середине позапрошлого века. Заложенные в болотистом месте на берегу реки Траве, они стали проседать еще во время строительства, несмотря на то, что возводили их на сваях и 8-метровом искусственном холме. Впрочем, это совсем не удивительно при толщине стен, достигающей 3,5 метров.

  • Голштинские ворота с городской стороны

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    Ни одного выстрела

    Правда, с городской стороны толщина стен не превышает одного метра, чтобы их было легче разрушить в случае сдачи Любека неприятелям, лишив их возможности воспользоваться этим оборонительным сооружением. В башнях Голштинских ворот было установлено три десятка пушек, которые не сделали ни одного выстрела - не представилось возможности.

  • Голштинские ворота с полевой стороны вечером

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    Ниже уровня

    Сейчас ворота, находившиеся на искусственном холме, просели так, что их первый этаж находится в полуметре ниже поверхности. Эксперты предполагают, что торф под ними под давлением этого сооружения превратился в бурый уголь. Крен башен продолжал увеличиваться вплоть до ремонта, проведенного в 1933/34 годах, когда для их стабилизации были использованы специальные конструкции из железобетона.

  • 50 немецких марок образца 1962-1991 годов

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    Выпрямили

    Строителям пришлось реагировать на проседание и крен этого сооружения еще во время его возведения, пытаясь их компенсировать. Так в Любеке появился этот немецкий вариант пизанского архитектурного чуда - сразу две вечно падающие башни, клонящиеся друг к другу. По каким-то загадочным причинам, художник, работавший над этим мотивом для купюры в 50 немецких марок, башни все-таки выпрямил…

  • Голштинские ворота из тыкв

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    Всемирное наследие

    Сегодня в Голштинских воротах работает исторический музей, а сами они настолько знамениты, что их силуэт безошибочно узнается даже в варианте, выполненном из тыкв. В одном из городских галерей хранится картина, которую написал с Голштинских ворот Энди Уорхол. Готический оригинал в Любеке вместе с другими памятниками Старого города в 1987 году был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

    Автор: Максим Нелюбин


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Голштинские ворота - главный символ Любека  

Ссылки в интернете

museum-holstentor.de

Музей в Голштинских воротах

Аудио- и видеофайлы по теме

Голштинские ворота  

Ганзейский город Любек  

Ганзейский город Люнебург  

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