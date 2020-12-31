Голштинские ворота в Любеке - немецкий вариант Пизанской башни (фотогалерея)

Эти позднеготические ворота в Любеке считаются самыми известными городскими воротами в Германии - после Бранденбургских ворот в Берлине.
В ганзейском Любеке завершена реконструкция синагоги имени Саломона Карлебаха, построенной в Старом городе в 1880 году.
На этой фотографии хорошо видно, в каких местах ганзейские купцы предпочитали строить свои города.
В Средние века он входил в число богатейших торговых городов Европы.
Ганзейский город Любек в Северной Германии - неофициальная марципановая столица мира. Однако привезти отсюда в подарок можно не только традиционные сладости, но и местное вино.