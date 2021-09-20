"Голос" требует отменить итоги электронного голосования в Москве

Количество электронных голосов, подданных за кандидатов в Москве на выборах в Госдуму РФ, оказалось на 78 тысяч больше, чем было выдано бюллетеней. Об этом написал в соцсети Facebook в ночь на понедельник, 20 сентября, сопредседатель общественного движения в защиту прав избирателей "Голос" Роман Удот. "Если в переносной урне на 1 бюллетень больше, чем законно выдано, то все бюллетени признаются недействительными. А если их 78 тысяч?" - задал риторический вопрос Удот.

Ранее, обсуждая итоги выборов в эфире Радио "Свобода", сопредседатель "Голоса" назвал процедуру онлайн-голосования в российской столице позором, а сами выборы - "одними из самых грязных" в российской истории. По мнению Удота, результаты электронного голосования в столице должны быть полностью отменены.

Итоги не подведены

К моменту публикации этой новости результаты электронного голосования в Москве не были обнародованы. В свою очередь главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, который руководит штабом по наблюдению за выборами в Москве, сообщил в своем микроблоге Twitter, что результаты стали известны в 04.00 мск.

Электронное голосование на выборах в Госдуму РФ было проведено в семи регионах, включая Москву. Вскоре после завершения голосования Центризбирком опубликовал результаты из всех регионов, кроме Москвы. "Что произошло и почему Москва так долго подводит эти итоги, я пока не в курсе", - заявила глава ЦИК Элла Памфилова. По словам Алексея Венедиктова, подведение итогов электронного голосования было задержано, поскольку тысячи горожан в последний момент решили "переголосовать" и результаты пришлось пересчитывать.

Согласно данным ЦИК РФ после обработки 80,1 процента голосов, в Госдуму проходят пять партий: "Единая Россия" (49,42 процента голосов), КПРФ (19,82%), ЛДПР (7,55%), Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (7,37%) и партия "Новые люди" (5,37%).

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