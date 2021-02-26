Глобальные расходы на оборону в 2020 году достигли рекордных 1,8 трлн долларов

Глобальные расходы на оборону в 2020 году достигли рекордных 1,83 трлн долларов (1,50 трлн евро) - несмотря на пандемию коронавируса и последующее сокращение мировой экономики на 3,5 процента. Это следует из обнародованного в четверг, 25 февраля, отчета британского Международного института стратегических исследований (IISS). По сравнению с 2019 годом прирост составил 3,9 процента.

Соединенные Штаты с тратами на вооружения в размере 738 млрд долларов (606 млрд евро) занимают в перечне IISS первую строчку, на них приходятся почти 40 процентов мировых расходов на эти цели. Показатель Китая - существенно ниже - 193,3 млрд долларов (158,7 млрд евро). Вместе с тем рост общих военных расходов в азиатском регионе в первую очередь обусловлен увеличением оборонного бюджета КНР, говорится далее в докладе. Наиболее существенные траты связаны с оснащением военного флота КНР, отмечают эксперты.

Большинство стран НАТО - далеки от целевого показателя

Что касается средних оборонных расходов европейских членов НАТО, то они неуклонно росли в процентном отношении к валовому внутреннему продукту за последние шесть лет - с 1,25 процента ВВП в 2014 году до 1,52 процента в 2019 году - и подскочили до 1,64 процента в минувшем году. Тем не менее это все еще значительно ниже рекомендации НАТО, согласно которой его члены должны к 2024 году тратить 2 процента своего ВВП на оборону. Достичь этого целевого показателя в минувшем году удалось лишь девяти странам, входящим в Североатлантический альянс.

Ранее, 19 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, проходившей на этот раз в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса, американский президент Джозеф Байден подтвердил приверженность США 5-й статье Вашингтонского договора. "Нападение на одного является нападением на всех", - напомнил американский лидер, дав понять, что сомнения в этом, посеянные Дональдом Трампом, остались в прошлом.

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