Лидеры Армении и Азербайджана встретятся в Брюсселе в декабре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут встречу в Брюсселе в середине декабря для обсуждения возросшей напряженности на границе двух стран, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель. "Лидеры договорились встретиться в Брюсселе, чтобы обсудить ситуацию в регионе и способы преодоления напряженности ради процветания и стабильности Южного Кавказа", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу, 19 ноября.

По словам Мишеля, встреча состоится на полях саммита "Восточного партнерства", который пройдет в Брюсселе 15 декабря. Договоренность об этом была достигнута по итогам телефонных переговоров главы Евросовета с Алиевым и Пашиняном. "В ходе телефонных переговоров лидеры Армении и Азербайджана также договорились установить прямую линию связи на уровне соответствующих министров обороны, которая будет служить механизмом предотвращения инцидентов", - отмечается в публикации.

Возобновление боев и новые жертвы

16 ноября на границе Армении и Азербайджана вновь начались боевые действия, стороны обвинили друг друга в провокациях. В тот же день при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня. В Минобороны Армении 17 ноября заявили, что в результате боев с вооруженными силами Азербайджана на востоке республики накануне погиб один армянский военнослужащий, 13 были взяты в плен, связь с 24 военными потеряна. В свою очередь Минобороны Азербайджана сообщило о гибели семерых азербайджанских военных, в том числе одного офицера, ранения получили 10 военнослужащих.

Как указали в своих сообщениях военные ведомства двух стран, 17 ноября на восточном участке приграничной линии сохранялась относительно спокойная ситуация, договоренность о прекращении огня в основном соблюдалась.

Заявление о прекращении боевых действий от 2020 года

Боевые действия между Арменией и Азербайджаном возобновились спустя год после завершения 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. Заявление о прекращении конфликта было подписано 10 ноября 2020 года при посредничестве России. В результате значительная часть территории самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР) перешла к Азербайджану.

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