Главу "Альянса врачей" задержали в Москве

Главу независимого профсоюза "Альянс врачей" ("АВ") Анастасию Васильеву, проходящую обвиняемой по так называемому "санитарному делу", задержали недалеко от ее офиса в Москве. Об этом в среду, 1 сентября, сообщил правозащитный медиа-проект "ОВД-Инфо".

Видео задержания в соцсетях распространил оппозиционер Олег Степанов. На записи видно, как Васильева говорит полицейским, что хочет просто "отдать ключи". При этом ее пытаются вывести из здания несколько стражей порядка.

В суде 1 сентября должно состояться заседание по делу Васильевой

Пресс-секретарь "АВ" Александра Захарова в разговоре с "Медиазоной" уточнила, что Васильеву задержали для принудительного привода в Преображенский районный суд города Москвы, где 1 сентября должно состояться заседание по ее делу. "Анастасия собиралась на него поехать", - утверждает Захарова, но "получилось вот так", добавила она.

Васильева - одна из последних фигуранток "санитарного дела", которой еще не вынесли приговор.

В начале августа Анастасия Васильева записала видеообращение, в котором отказалась участвовать "в так называемых судебных заседаниях", назвав их "абсурдом и фарсом".

Во ФСИН требовали изменения меры пресечения

Адвокат Дмитрий Джулай 4 августа сообщил, что начальник 19-й инспекции московского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Николай Алферов потребовал заменить главе профсоюза "Альянс врачей" меру пресечения по "санитарному делу" на арест. Согласно действовавшим предписаниям - запрету определенных действий - Васильева должна была возвращаться домой до 20.00 мск, но, по утверждению Алферова, несколько раз опаздывала на 3-10 минут.

"Санитарное дело"

Глава профсоюза "Альянс врачей" проходит обвиняемой по так называемому "санитарному делу", которое было возбуждено после акции 23 января в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Фигурантов, в числе которых, кроме Васильевой, значились Олег Навальный, Мария Алехина и другие, обвиняли в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 1 статьи 236 УК). Следствие утверждало, что на призывы Васильевой и других оппозиционеров откликнулись, в том числе инфицированные коронавирусом.

По этому делу суд 3 августа приговорил юриста и соратницу Навального - Любовь Соболь - к 1,5 года ограничения свободы. До этого, 2 августа, обвиняемого по "санитарному делу" Дани Акеля оштрафовали на 100 тысяч рублей. По версии следствия, он, под воздействием "призывов" Любови Соболь и других пришел на акцию с коронавирусом.

Сам Акель утверждал, что посетил акцию после двух отрицательных аптечных тестов на коронавирус. Кроме того, по его словам, он не следил за соратниками Навального в соцсетях, а о митинге узнал из эфира одной из телекомпаний.

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