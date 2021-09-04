Главный редактор Baza сообщил о взломе его аккаунта в WhatsApp

Неизвестные взломали аккаунт в мессенджере WhatsApp главного редактора российского издания Baza Никиты Могутина. Взлом произошел в ночь на 4 сентября, заявил журналист в своем Telegram-канале. "Я не знаю, кто, а главное - зачем, но взломали. Я проснулся утром и увидел среди уведомлений два сообщения: первое с кодом, второе - с удачным вводом этого кода", - указал Могутин.

Важной информации хакеры не получили

Главред Baza также сообщил, что усилия злоумышленников были напрасными, поскольку он "категорически и совершенно не пользуется" WhatsApp. "Там есть несколько чатов со службами, не знаю, доставки цветов, с сервисом оформления загранпаспортов и виз, чат дачного футбола, чат с рекламой кейтеринга и много, очень много, сотни и тысячи картинок с поздравлениями", - отметил журналист.

Никита Могутин подчеркнул, что важной информации взломщики не получили, но что именно могли скачать, ему неизвестно. Он также указал, что не знает, кто стоит за инцидентом, но догадывается. "Зачем - тоже примерно понятно. Мне вот любопытно: люди уже больше года ищут у нас признаки иностранного финансирования, связей с Госдепом или с "беглыми олигархами", но так ничего и не находят. Но они продолжают рыть, упорно, изо всех сил", - добавил он.

Это далеко не первый случай взлома аккаунтов российских журналистов. Так, в августе нынешнего года неизвестные пытались взломать телефон журналиста The Bell Ирины Панкратовой, а в декабре прошлого – аккаунты авторов и главного редактора "Важных историй".

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