Хакеры отправили от имени The Bell поддельную рассылку о "бойкоте выборов"

Компьютерные системы интернет-издания The Bell взломали хакеры. Об этом команда журналистов сообщила в четверг, 2 сентября, в Telegram.

"Нас снова взломали. Только что наши подписчики получили рассылку со странным провокационным текстом, который мы не писали и не отправляли", - говорится в уведомлении редакции.

Подписчики The Bell получили под видом утренней рассылки обращение, в котором утверждается, что "бойкот выборов" 17-19 сентября - "единственное правильное решение". В тексте, отправленном хакерами, содержится призыв к трем вариантам действий: не приходить на избирательные участки, либо прийти и испортить бюллетень, либо проголосовать за любую партию, кроме "Единой России". Помимо этого, избирателям предлагают не голосовать через портал "Госуслуги".

"Оппозиция в РФ практически уничтожена"

В тексте "рассылки" утверждается, что "оппозиция в РФ практически уничтожена", а также рекомендуется "в знак солидарности с редакцией" выйти 19 сентября на одиночный пикет с требованием проведения честных выборов.

Журналисты The Bell отметили, что разбираются в произошедшем и просят прощения у своей аудитории. На сайте и в соцсетях The Bell "рассылка" не публиковалась.

В редакции считают, что взломщики не получили доступа к данным подписчиков

В редакции уточняют, что имеющиеся на текущий момент сведения об атаке свидетельствует о том, что "взломщики не получили доступа к данным подписчиков".

The Bell: Издание не участвует в политической деятельности

Сотрудники издания также особо подчеркнули, что The Bell "не участвует в политической деятельности и никогда не призывает читателей ни к каким действиям".

"Наша единственная задача - предоставление вам объективной информации", - указывается на сайте издания.

Не первая кибератака

В середине августа стало известно, что преступники пытались взломать телефон и получить доступ к данным специального корреспондента The Bell Ирины Панкратовой. Как отметили в редакции, по всей видимости, злоумышленники по поддельной доверенности заказали детализацию ее звонков и сообщений почти за два года. Репортер связала произошедшее со своими расследованиями.

Позднее, 25 августа, The Bell сообщило о внешней атаке на свой сайт, в результате которой он перестал открываться.

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