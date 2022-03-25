Главные события 31-го дня войны в Украине

На 31-й день войны против Украины - в субботу, 26 марта, - российские войска продолжали наносить удары по населенным пунктам соседней страны, не прекращая попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывали упорное сопротивление.

В первой половине дня военные ведомства Украины и России отчитались о собственных успехах в течение прошедших суток. Так, украинская сторона, по данным Генерального штаба ВС Украины, уничтожила 3 самолета, 3 беспилотных летательных аппарата, один вертолет и 5 крылатых ракет. Генштаб сообщил об уничтожении 8 танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники россиян, а также о том, что потери российских влйск в живой силе увеличились за день на 300 человек.

В свою очередь, российская сторона сообщила о применении крылатых ракет "Калибр" и "Оникс" для уничтожения объектов украинской армии в Житомирской области и в районе Николаева. Кроме того, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что были сбиты 3 украинских самолета и 6 беспилотников, а также уничтожена одна ракета комплекса "Точка-У". За сутки ВКС России поразили 117 украинских военных объектов.

В ходе вечернего брифинга Минобороны РФ сообщило, что российские войска пытаются получить контроль над селом Новомихайловка между Донецком и Мариуполем, где, по сообщению российского ведомства, погибли 30 украинских военных и батарея полевой артиллерии, уничтожены шесть бронированных автомобилей. Кроме того, сообщалось о наступлении на села Новоселовка (Днепропетровская область) и Новобахмутовка (Донецкая область). На этом направлении, по словам Конашенкова, убиты до 50 украинских военных.

В целом за сутки, по данным Москвы, российская авиация поразила 91 военный объект Украины.

Славутич захвачен

По данным Киева, российские войска вошли в город Славутич под Киевом, взяв под контроль местную больницу. Местные власти рассказали, что военные РФ выстрелами в воздух и светошумовыми гранатами пытались разогнать демонстрантов, которые вышли на главную площадь на митинг с национальной символикой Украины.

Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сообщил о похищении мэра Славутича Юрия Фомичева, однако спустя несколько часов стало известно о его освобождении. Заявив об оккупации города, Фомичев подтвердил гибель трех горожан и рассказал о проведении переговоров о возможности эвакуации. Военные РФ ввели в городе комендантский час с 19.00 до 07.00.

Тростянец освобожден

Вместе с тем украинская армия добилась успеха в другом регионе: освободив город Тростянец в Сумской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий. По данным властей, Тростянец несколько суток подряд оставался одной из самых горячих точек, где шли ожесточенные бои.

Городской голова Киева Виталий Кличко объявил о введении в украинской столице и области полуторасуточного комендантского часа - с 20.00 (21.00 мск) 26 марта до 07.00 (08.00 мск) 28 марта, однако чуть позже сообщил, что новый режим все-таки не будет вводиться - время комендантского часа остается с 20.00 до 7.00.

Обстрел Львова

После ракетного обстрела Львова

Во второй половине дня мощные взрывы прогремели во Львове, над окраиной города поднялись клубы черного дыма. По данным местных властей, ракеты упали в восточной части города, в результате двух российских ракетных обстрелов пострадали не менее пяти человек.

Украинские власти вновь обвинили Россию в применении запрещенных вооружений: по данным национальной полиции Украины, войска РФ обстреляли жилой сектор города Красногоровки в Донецкой области запрещенными кассетными боеприпасами. Поскольку время самоликвидации элементов может составлять до 40 часов, находиться рядом с ними смертельно опасно. По данным полиции, район оцеплен, взрывотехники обнаруживают и обезвреживают боевые кумулятивные элементы.

Принудительная депортация из Мариуполя

Мариупольский городской совет заявил, что российские военные насильственно вывезли в неизвестном направлении врачей и пациентов городской больницы №1 Мариуполя, а также других жителей города, скрывавшихся от обстрелов в подвалах медучреждения. Известно, что на территории больницы находилось примерно 700 человек, но сколько из них было вывезено, точно неизвестно.

По словам вице-премьера Украины Ирины Верещук, Украина добивается от России перечня граждан, "принудительно депортированных" из Мариуполя и требует "обеспечить для них возможность безопасно вернуться в Украину". С этой целью Киев официально обратился к главе Международного Комитета Красного Креста (МККК) Питеру Мауреру.

Как сообщила Объединенная еврейская община Украины, российские военные повредили уже второй мемориал жертвам Холокоста в стране: 26 марта в результате обстрелов пострадал монумент в виде меноры на въезде в мемориальный комплекс "Дробицкий Яр" под Харьковом, известный как место массовых расстрелов гражданского населения немецкими нацистами в 1941–1942 годах.

По информации украинской Государственной службы по этнополитике и свободе совести, за месяц ведения боевых действий в результате российских обстрелов пострадали не менее 59 религиозных сооружений.

Тем временем участвовать в боевых действиях в Украине отправили военнослужащих с российской базы в Южной Осетии, среди которых есть и жители самопровозглашенной республики, рассказали РБК в пресс-службе президента Южной Осетии. Ранее газета The Washington Post писала со ссылкой на разведданные Пентагона, что Россия перебрасывает на Украину военное подкрепление из самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии.

Эвакуация

За истекшие сутки через два согласованных гуманитарных коридора удалось эвакуировать 7331 человека. По словам вице-премьера Украины Ирины Верещук, 2800 человек добрались из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте, еще 4 тысячи мариупольцев были вывезены на автобусах из Бердянска и находятся по пути в Запорожье, а из Мелитополя в Запорожье эвакуирован 531 человек. На 26 марта были согласованы 10 гуманитарных коридоров.

Однако уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в Запорожской области российские силы заблокировали проезд беженцам из Мариуполя. По ее словам, в многокилометровом заторе стоят и автомобили медиков с ранеными. Люди двое суток находятся без воды и продуктов питания, подчеркнула омбудсвумен.

Байден в Варшаве

В Варшаве прошла встреча министров иностранных дел и обороны Украины и США Дмитрия Кулебы, Алексея Резникова, Энтони Блинкена и Ллойда Остина, позднее к ним присоединился и находящийся в Польше президент США Джо Байден. Глава Белого дома пообещал, что США будут до победы в войне оказывать поддержку Украине в военной и гуманитарной сферах. Участники встречи обсудили дальнейшие усилия Украины по обороне собственной территории, а также совместные с союзниками и партнерами меры, направленные на привлечение президента РФ Путина к ответственности за агрессию, включая новые санкции, о которых Байден объявил 24 марта.

Президент США Джо Байден встречается с украинскими беженцами в Варшаве

Позднее Байден встретился с украинскими беженцами на стадионе в Варшаве и заявил о готовности Вашингтона принять 100 тысяч человек, спасающихся от войны.

Санкции

США продолжают работать над подготовкой новых санкции в отношении российских компаний, которые, по мнению американской администрации, поставляют товары и услуги, в частности компоненты двойного назначения, военным структурам и разведслужбам РФ, пишет газета The Wall Street Journal.

Вместе с тем Вашингтон намерен наказывать страны и компании, которые будут помогать России обходить санкции, связанные с войной против Украины. Об этом, как сообщает Financial Times, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В рамках санкций против российских олигархов власти Великобритании после трехнедельного расследования арестовали два самолета бизнесмена, главы компании Millhouse LLC Евгения Швидлера. Речь идет, по данным газеты The Times of London, о самолетах Bombardier Global 6500 стоимостью в 45 млн долларов и Cessna Citation Latitude за 13 млн долларов.

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