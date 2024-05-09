Главному раввину Гольдшмидту вручена премия Карла Великого

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Хендрик Вюст (Hendrik Wüst) поздравил председателя Конференции европейских раввинов Пинхаса Гольдшмидта с вручением Международной премии имени Карла Великого за 2024 год. "Гольдшмидт мужественно и решительно выступает за взаимопонимание между религиями, мир, терпимость и европейские ценности", - заявил Вюст на церемонии вручения премии в Ахене в четверг, 9 мая.

Христианско-демократический политик отметил, что присуждение премии Карла Великого Гольдшмидту и еврейским общинам подчеркивает тот факт, что еврейская жизнь была и остается неотъемлемой частью Европы. "Мы обязаны и полны решимости защищать эту жизнь. Премия Пинхусу Гольдшмидту является для нас символом и напоминанием о нашей солидарности и нашем сотрудничестве в совместной борьбе против антисемитизма", - сказал Вюст.

В свою очередь министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck), выступивший с торжественной речью на церемонии в Ахене, призвал к более решительной борьбе с антисемитизмом. "Тот, кто чтит европейское еврейство, не может молчать об антисемитизме", - подчеркнул он.

Заслуги в деле межрелигиозного диалога

Главный раввин Пинхас Гольдшмидт получил премию Карла Великого 2024 года за заслуги в деле межрелигиозного диалога. Жюри премии отметило, что Гольдшмидт путем диалога с европейскими органами, ОБСЕ и правительствами европейских стран регулярно информирует о состоянии еврейской общины, обсуждает угрозы, исходящие от антисемитизма, и борется против ограничений религиозной жизни в Европе.

В 2015 году Пинхас Гольдшмидт стал сооснователем "Мусульмано-еврейского лидерского совета" - еврейско-мусульманского совета экспертов со штаб-квартирой в Амстердаме, который ставит своими целями сохранение свободы вероисповедания и религиозного мира, а также углубление диалога между 1,5 млн евреев и 40 млн мусульман в Европе.

Жизненный путь Пинхаса Гольдшмидта

Пинхас Гольдшмидт родился 21 июля 1963 года в Цюрихе в ортодоксальной еврейской семье. После получения традиционного еврейского образования в Израиле и США он в 1987 году получил смиху - формальное посвящение в раввины. Гольдшмидт также имеет степень магистра талмудической юриспруденции и наук.

С июля 2011 года он был главным раввином и главой раввинатского суда Москвы. В 2022 году на фоне давления властей РФ, добивавшихся от Гольдшмидта одобрения войны против Украины, он ушел с постов главного раввина и Московской хоральной синагоги. Позднее, находясь за пределами РФ, Гольдшмидт дал ряд интервью, в которых назвал войну в Украине катастрофой, в том числе и для России.

История премии Карла Великого

Премию имени Карла Великого вручают за вклад в объединение Европы с 1950 года. Одними из первых ее лауреатов были Уинстон Черчилль и Конрад Аденауэр. В разные годы ее получали известные политики и общественные деятели: Вацлав Гавел, Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон, папа римский Франциск и другие.

Премию за 2022 год получили Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало - за "неповторимый пример борьбы против диктатуры, подавления и неправового государства".