Главное о пресс-конференции Путина в пяти словах

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Во время ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин обвинил страны Запада и Украину во лжи. Кто точно всегда говорит правду, знает карикатурист Сергей Елкин.
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Отвечая на вопрос об отравлении Навального, Путин во время ежегодной пресс-конференции вновь обрушился с обвинениями в адрес "европейских коллег".