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Главком ВСУ Сырский рассказал о сложной обстановке на фронте

Алексей Волошинов
27 апреля 2024 г.

Александр Сырский назвал "сложной" и "имеющей тенденции к обострению" оперативно-стратегическую обстановку на фронте.

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (справа)
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (справа)Фото: Ukrainian Armed Forces via AFP

Главком ВСУ Александр Сырский проинформировал западных партнеров Украины "о сложной оперативно-стратегической обстановке на фронте, имеющей тенденцию к обострению". Об этом он написал в своем аккаунте в Facebook в субботу, 27 апреля.

Сырский отметил продолжающиеся авиаудары России по объектам энергетической инфраструктуры Украины и рассказал о "неотложных потребностях" ВСУ в различном вооружении и боеприпасах. В то же время, он поблагодарил союзников Украины за поддержку и обратил особое внимание на недавно одобренный пакет военной помощи стране от США.

Украина испытывает проблемы на линии фронта

В пятницу, 26 апреля, агентство AP написало, что Украина отодвинула с линии фронта предоставленные ей США танки Abrams M1A1, поскольку российские дроны не позволяют задействовать их без обнаружения. По данным агентства, на сегодняшний день уничтожены 5 из 31 танка Abrams, предоставленных ВСУ Соединенными Штатами.

Согласно данным анализа, проведенного Институтом изучения войны (ISW) в апреле, с начала 2024 года российским войскам удалось захватить более 360 квадратных километров украинской территории.

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