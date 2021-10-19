Глава Пентагона заверил Киев в "непоколебимой поддержке"

Министр обороны США Ллойд Остин во вторник, 19 октября, посетил Украину с однодневным рабочим визитом в рамках европейского турне перед заседанием министров обороны НАТО в Брюсселе. Глава Пентагона высказался в Киеве за укрепление оборонного партнерства США с Украиной, отметил неизменность американской поддержки украинского суверенитета, осудил российскую агрессию против Украины в Крыму и в Донбассе, а также сообщил, что Украина и США будут совместно противодействовать агрессивной политике России в Черноморском регионе.

Во время брифинга Остин, однако, не ответил на вопрос о сроках предоставления Украине плана действий по членству в НАТО (ПДЧ), но осудил Россию за развязывание войны в Донбассе.

Важный визит

В программе пребывания в Киеве министра обороны США были встречи с украинским коллегой Андреем Тараном и президентом Украины Владимиром Зеленским. Но выход к прессе был предусмотрен только после переговоров глав оборонных ведомств. На их брифинг в Министерстве обороны Украины были допущены только корреспонденты нескольких украинских телеканалов и представители американской прессы, прибывшие в Киев вместе с главой Пентагона. Остальные журналисты были вынуждены следить за брифингом по трансляции. Однако, оба министра раскрыли довольно мало деталей своих переговоров.

Андрей Таран сообщил об обсуждении с Остином дорожной карты по реализации подписанного в Вашингтоне в августе рамочного Соглашения о стратегических основах оборонного партнерства. "Мы рассмотрели конкретные, наиболее критические проекты по развитию фундаментальных возможностей вооруженных сил Украины, важных для обеспечения обороны нашего государства на суше, в воздухе, на море, а также в киберпространстве", - сказал Таран. В то же время он не поведал о конкретных договоренностях.

В свою очередь Ллойд Остин также ограничился заверениями в развитии стратегического оборонного партнерства с Киевом и часто вспоминал о поддержке Вашингтоном Украины, каждый раз характеризуя американскую позицию в этой области как "непоколебимую". Непоколебимой он назвал и поддержку Соединенными Штатами украинского суверенитета: "Мы осуждаем оккупацию Крыма и призываем Россию остановить войну на Востоке Украины, прекратить дестабилизирующие действия на Черном море и вдоль границ с Украиной и остановить кибератаки против США и наших союзников и партнеров", - отметил глава Пентагона.

НАТО и российская угроза

Отвечая на вопрос журналистов о возможных сроках предоставления Украине ПДЧ по вступлению в НАТО и о нервной реакции России на евроатлантические устремления Киева, Остин сказал, что "ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в НАТО", а Украина имеет право самостоятельно определять свою внешнюю политику без иностранного вмешательства. Он заверил, что поддержка украинской оборонной реформы со стороны США остается непоколебимой, и что это будет способствовать достижению критериев полноправного членства в НАТО. Но при этом не назвал никаких конкретных сроков.

Среди прочего Остин рассказал об обсуждении с Тараном укрепления партнерства в Черноморском регионе деле противодействия "дестабилизирующим действиям России". Он заверил в поддержке Соединенным Штатами не только Украины, но и других причерноморских государств: Грузии, Румынии и Болгарии. "Мы поняли важность партнерства и союзничества в интересах сдерживания российскую агрессию", - заявил Остин. Он осудил Россию за начало войны в Донбассе и за препятствование урегулированию этого вооруженного конфликта. Остин напомнил, что С 2014 года США выделили Украине более 2,5 миллиарда долларов на укрепление Вооруженных сил Украины.

Со своей стороны, Андрей Таран назвал оборонную поддержку США существенной для усиления украинской армии. "Наша система связи на передовой в зоне операции Объединенных сил базируется на американских средствах радиосвязи, американских средствах криптозащиты ... Это позволяет нам выполнять задачи и держать в тайне наши переговоры от российских средств перехвата. Корабли класса Іsland и скоростные корабли класса Mark-VI, которые вскоре поступят в украинскую армию, значительно повысят возможности Украины на море. Важным является также получение средств контрбатарейной борьбы, в частности американских радиолокационных станций", - отметил Таран.

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