Глава МВД ФРГ Зеехофер обещал жестко пресекать любые формы антисемитизма

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) на фоне непрекращающихся беспорядков в ходе антиизраильских демонстраций в Германии обещал жестко бороться с любыми проявлениями антисемитизма. "Мы не потерпим, чтобы на немецкой земле горели израильские флаги и совершались нападения на еврейские учреждения. Тот, кто распространяет антисемитскую ненависть, в полной мере ощутит всю суровость правового государства", - заявил он в интервью еженедельнику Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 16 мая. Полиции и федеральным землям Зеехофер предложил кадровую и материальную поддержку.

В свою очередь глава МВД федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Херберт Ройль (Herbert Reul) опасается усиления беспорядков в Германии в случае продолжения насилия на Ближнем Востоке. "Уже сейчас мы наблюдаем высокий эмоциональный накал и готовность к протестам среди молодежи арабского происхождения и турецких правых экстремистов", - констатировал он, подчеркнув, что речь идет не о критике Израиля. "Красной чертой является откровенный антисемитизм, с которым мы последовательно боремся всеми средствами, имеющимися в распоряжении правового государства", - пояснил Ройль.

Беспорядки в ФРГ на фоне кризиса в Газе

В субботу, 15 мая, во многих городах германии прошли демонстрации солидарности с палестинцами, в которых приняли участие тысячи людей. В ряде случаев протесты сопровождались беспорядками. В Берлине демонстранты забрасывали полицейских камнями и бутылками.

В Мангейме демонстранты сожгли израильский флаг. Зачинщика задержали по обвинению в пропаганде ненависти. Полицейским удалось предотвратить сожжение еще одного израильского флага.

В Штутгарте в ходе пропалестинской демонстрации произошли стычки между палестинцами, турками и курдами. После того, как полиция разогнала акцию, группы людей стали устраивать спонтанные шествия протеста.

Между тем посол Израиля в ФРГ Джереми Иссахарофф призвал мусульман и евреев совместно выступить против насилия и поляризации. "У еврейской и мусульманской общин может быть много общего, и кое-где в Германии существуют тесные контакты между двумя общинами", - отметил он.

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