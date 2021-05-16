Глава МВД ФРГ Зеехофер обещал жестко пресекать любые формы антисемитизма

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) на фоне непрекращающихся беспорядков в ходе антиизраильских демонстраций в Германии обещал жестко бороться с любыми проявлениями антисемитизма. "Мы не потерпим, чтобы на немецкой земле горели израильские флаги и совершались нападения на еврейские учреждения. Тот, кто распространяет антисемитскую ненависть, в полной мере ощутит всю суровость правового государства", - заявил он в интервью еженедельнику Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 16 мая. Полиции и федеральным землям Зеехофер предложил кадровую и материальную поддержку.
В свою очередь глава МВД федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Херберт Ройль (Herbert Reul) опасается усиления беспорядков в Германии в случае продолжения насилия на Ближнем Востоке. "Уже сейчас мы наблюдаем высокий эмоциональный накал и готовность к протестам среди молодежи арабского происхождения и турецких правых экстремистов", - констатировал он, подчеркнув, что речь идет не о критике Израиля. "Красной чертой является откровенный антисемитизм, с которым мы последовательно боремся всеми средствами, имеющимися в распоряжении правового государства", - пояснил Ройль.
Беспорядки в ФРГ на фоне кризиса в Газе
В субботу, 15 мая, во многих городах германии прошли демонстрации солидарности с палестинцами, в которых приняли участие тысячи людей. В ряде случаев протесты сопровождались беспорядками. В Берлине демонстранты забрасывали полицейских камнями и бутылками.
В Мангейме демонстранты сожгли израильский флаг. Зачинщика задержали по обвинению в пропаганде ненависти. Полицейским удалось предотвратить сожжение еще одного израильского флага.
В Штутгарте в ходе пропалестинской демонстрации произошли стычки между палестинцами, турками и курдами. После того, как полиция разогнала акцию, группы людей стали устраивать спонтанные шествия протеста.
Между тем посол Израиля в ФРГ Джереми Иссахарофф призвал мусульман и евреев совместно выступить против насилия и поляризации. "У еврейской и мусульманской общин может быть много общего, и кое-где в Германии существуют тесные контакты между двумя общинами", - отметил он.
Смотрите также:
-
Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Кровавый рассвет
Клубы дыма поднимаются в небо над жилыми домами в секторе Газа после авиаудара - ответа израильской армии на ракетные обстрелы радикальными палестинцами территории Израиля. С 10 мая конфликт между израильтянами и палестинцами вышел на новый уровень эскалации насилия.
-
Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Разрушения в секторе Газа
По данным Израиля, после предварительного оповещения удары были нанесены по зданиям, в которых располагались штаб-квартиры военизированных групп или жилища руководителей радикально-исламистского движения ХАМАС. Ряд командиров ХАМАС были убиты включая лидера боевого крыла движения Бассема Иссы.
-
Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Спасение бегством
Но страдает мирное население. На фото: жители в городе Газа пытаются укрыться после разрушительных ракетных ударов, нанесенных Израилем в ответ на нападение со стороны палестинцев. Как минимум пять человек погибли при обстреле 11 мая. Общее число жертв с палестинской стороны начиная с 10 мая, по официальным данным, достигло 48 жителей.
-
Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Ракетный обстрел Тель-Авива
Позже, в ночь на 12 мая, боевики ХАМАС обстреляли ракетами Тель-Авив. Израильская система противовоздушной обороны перехватывает и уничтожает ракеты или перенаправляет их туда, где они могут вызвать минимальное количество разрушений.
-
Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Тревожное ожидание
И все же израильская система ПВО под названием "Железный купол" не гарантирует стопроцентную защиту от ударов противника. Поэтому, когда начинают выть сирены, мирным жителям Израиля приходится как можно скорее спускаться в бомбоубежища. Даже в три часа утра, как на этом фото.
-
Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Импровизированное убежище
Те, кто во время тревоги не успевают добраться до бомбоубежища, пытаются защитить себя так, как это возможно в сложившейся ситуации. На фото - жители города Ашкелон, расположенного в десяти километрах от границы с сектором Газа.
-
Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Постоянная опасность
Опасность для мирных жителей представляют не только ракеты, выпущенные со стороны сектора Газа, но и руины уничтоженных ими домов. На фото: разрушенный дом в городе Йехуд, расположенном вблизи крупного израильского аэропорта имени Бен-Гуриона. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), с 10 мая палестинская сторона выпустила более тысячи ракет по Израилю.
-
Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Булыжники и слезоточивый газ
В последнее время все чаще происходят массовые стычки между палестинскими демонстрантами и израильскими службами охраны правопорядка. На фото изображены беспорядки в городе Хеврон, расположенном на западном берегу реки Иордан. Протестующие закидывают сотрудников служб безопасности камнями, те применяют в ответ слезоточивый газ.
-
Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Подавление протестов палестинцев
Для подавления протестов со стороны палестинского населения израильские службы безопасности используют светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Поводом для недовольства палестинцев в этот раз стали, в первую очередь, планы правительства Израиля по принудительному выселению нескольких палестинских семей из их домов в Восточном Иерусалиме.
-
Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Когда прекратится насилие?
Начала деэскалации конфликта на Ближнем Востоке пока не видно. На фото - мирные палестинцы, опасающиеся новых авианалетов Израиля, на территории принадлежащих ООН объектов в городе Газа.
-
Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Наземная операция ЦАХАЛА
Израильская армия в ночь на 14 мая сообщила о воздушной и наземной операции в секторе Газа. Израильские танки открыли огонь по сектору в то время, как оттуда продолжался ракетный обстрел Израиля. В операции также были задействованы боевая авиация и артиллерия. Боевая тезника и пехота границу сектора Газа не пересекала.
Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель