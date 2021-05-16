 Глава МВД ФРГ Зеехофер обещал жестко пресекать любые формы антисемитизма | Новости из Германии о Германии | DW | 16.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Глава МВД ФРГ Зеехофер обещал жестко пресекать любые формы антисемитизма

Тот, кто распространяет антисемитскую ненависть, ощутит на себе всю суровость правового государства, сказал Хорст Зеехофер. В Мангейме протестующие палестинцы сожгли израильский флаг.

Демонстранты в Берлине сжигают самодельный израильский флаг

Демонстранты в Берлине сжигают самодельный израильский флаг

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) на фоне непрекращающихся беспорядков в ходе антиизраильских демонстраций в Германии обещал жестко бороться с любыми проявлениями антисемитизма. "Мы не потерпим, чтобы на немецкой земле горели израильские флаги и совершались нападения на еврейские учреждения. Тот, кто распространяет антисемитскую ненависть, в полной мере ощутит всю суровость правового государства", - заявил он в интервью еженедельнику Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 16 мая. Полиции и федеральным землям Зеехофер предложил кадровую и материальную поддержку.

В свою очередь глава МВД федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Херберт Ройль (Herbert Reul) опасается усиления беспорядков в Германии в случае продолжения насилия на Ближнем Востоке. "Уже сейчас мы наблюдаем высокий эмоциональный накал и готовность к протестам среди молодежи арабского происхождения и турецких правых экстремистов", - констатировал он, подчеркнув, что речь идет не о критике Израиля. "Красной чертой является откровенный антисемитизм, с которым мы последовательно боремся всеми средствами, имеющимися в распоряжении правового государства", - пояснил Ройль.

Беспорядки в ФРГ на фоне кризиса в Газе

В субботу, 15 мая, во многих городах германии прошли демонстрации солидарности с палестинцами, в которых приняли участие тысячи людей. В ряде случаев протесты сопровождались беспорядками. В Берлине демонстранты забрасывали полицейских камнями и бутылками.

В Мангейме демонстранты сожгли израильский флаг. Зачинщика задержали по обвинению в пропаганде ненависти. Полицейским удалось предотвратить сожжение еще одного израильского флага.

В Штутгарте в ходе пропалестинской демонстрации произошли стычки между палестинцами, турками и курдами. После того, как полиция разогнала акцию, группы людей стали устраивать спонтанные шествия протеста.

Между тем посол Израиля в ФРГ Джереми Иссахарофф призвал мусульман и евреев совместно выступить против насилия и поляризации. "У еврейской и мусульманской общин может быть много общего, и кое-где в Германии существуют тесные контакты между двумя общинами", - отметил он.

Смотрите также:

  • Клубы дыма после ракетного обстрела жилых домов палестинцев в секторе Газа израильской военной авиацией, 12 мая 2021 года

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Кровавый рассвет

    Клубы дыма поднимаются в небо над жилыми домами в секторе Газа после авиаудара - ответа израильской армии на ракетные обстрелы радикальными палестинцами территории Израиля. С 10 мая конфликт между израильтянами и палестинцами вышел на новый уровень эскалации насилия.

  • Руины зданий в городе Газа

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Разрушения в секторе Газа

    По данным Израиля, после предварительного оповещения удары были нанесены по зданиям, в которых располагались штаб-квартиры военизированных групп или жилища руководителей радикально-исламистского движения ХАМАС. Ряд командиров ХАМАС были убиты включая лидера боевого крыла движения Бассема Иссы.

  • Женщины, дети и мужчины спасаются бегством. Город Газа в секторе Газа.

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Спасение бегством

    Но страдает мирное население. На фото: жители в городе Газа пытаются укрыться после разрушительных ракетных ударов, нанесенных Израилем в ответ на нападение со стороны палестинцев. Как минимум пять человек погибли при обстреле 11 мая. Общее число жертв с палестинской стороны начиная с 10 мая, по официальным данным, достигло 48 жителей.

  • Ракеты, выпущенные со стороны сектора Газа в направлении Тель-Авива

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Ракетный обстрел Тель-Авива

    Позже, в ночь на 12 мая, боевики ХАМАС обстреляли ракетами Тель-Авив. Израильская система противовоздушной обороны перехватывает и уничтожает ракеты или перенаправляет их туда, где они могут вызвать минимальное количество разрушений.

  • Израильтяне в бомбоубежище в Тель-Авиве во время авианалета со стороны сектора Газа

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Тревожное ожидание

    И все же израильская система ПВО под названием "Железный купол" не гарантирует стопроцентную защиту от ударов противника. Поэтому, когда начинают выть сирены, мирным жителям Израиля приходится как можно скорее спускаться в бомбоубежища. Даже в три часа утра, как на этом фото.

  • Пассажиры такси во время воздушной тревоги, город Ашкелон. 11 мая 2021 года

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Импровизированное убежище

    Те, кто во время тревоги не успевают добраться до бомбоубежища, пытаются защитить себя так, как это возможно в сложившейся ситуации. На фото - жители города Ашкелон, расположенного в десяти километрах от границы с сектором Газа.

  • Сотрудник спецслужб Израиля обследует руины дома в городе Йехуд

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Постоянная опасность

    Опасность для мирных жителей представляют не только ракеты, выпущенные со стороны сектора Газа, но и руины уничтоженных ими домов. На фото: разрушенный дом в городе Йехуд, расположенном вблизи крупного израильского аэропорта имени Бен-Гуриона. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), с 10 мая палестинская сторона выпустила более тысячи ракет по Израилю.

  • Столкновения между палестинскими протестующими и израильскими службами безопасности в городе Хеврон, 12 мая 2021 года

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Булыжники и слезоточивый газ

    В последнее время все чаще происходят массовые стычки между палестинскими демонстрантами и израильскими службами охраны правопорядка. На фото изображены беспорядки в городе Хеврон, расположенном на западном берегу реки Иордан. Протестующие закидывают сотрудников служб безопасности камнями, те применяют в ответ слезоточивый газ.

  • Сотрудники сил безопасности Израиля

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Подавление протестов палестинцев

    Для подавления протестов со стороны палестинского населения израильские службы безопасности используют светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Поводом для недовольства палестинцев в этот раз стали, в первую очередь, планы правительства Израиля по принудительному выселению нескольких палестинских семей из их домов в Восточном Иерусалиме.

  • Мирные палестинцы, опасающиеся новых авианалетов Израиля, на территории принадлежащих ООН объектов в городе Газа.

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Когда прекратится насилие?

    Начала деэскалации конфликта на Ближнем Востоке пока не видно. На фото - мирные палестинцы, опасающиеся новых авианалетов Израиля, на территории принадлежащих ООН объектов в городе Газа.

  • Palästina Gazastreifen | Israelischer Luftschlag auf Beit Lahia

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Наземная операция ЦАХАЛА

    Израильская армия в ночь на 14 мая сообщила о воздушной и наземной операции в секторе Газа. Израильские танки открыли огонь по сектору в то время, как оттуда продолжался ракетный обстрел Израиля. В операции также были задействованы боевая авиация и артиллерия. Боевая тезника и пехота границу сектора Газа не пересекала.

    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


Смотреть видео 02:29

Атаки на синагоги в Германии: в ФРГ обеспокоены антисемитскими акциями на фоне конфликта в Израиле

Контекст

Разрушение и страх: как спасается мирное население в Израиле и секторе Газа

После обострения палестино-израильского конфликта 10 мая мирные жители с обеих сторон внезапно вновь оказались на арене боевых действий. Репортаж DW из Израиля.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Боевики ХАМАС обстреливают Израиль: насколько жестким будет ответ? DW Новости (14.05.2021)  

Политики из Германии и США о ситуации в Израиле  

Реклама

Самые читаемые

Светлана Тихановская: год в роли народного лидера белорусов (фотогалерея)  

ХАМАС совершил массированный ракетный обстрел Тель-Авива  

Щит Израиля: как работает система ПВО "Железный купол"  