Глава МВД ФРГ предложил провести выборы в бундестаг 26 сентября 2021 года

После консультаций с властями федеральных земель и представителями парламентских фракций в бундестаге министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) предложил назначить очередные выборы в бундестаг на 26 сентября 2021 года, сообщает в четверг, 19 ноября, агентство dpa.

Поскольку дата выборов в бундестаг не должна приходиться на школьные каникулы, рассматриваться могут только две даты - 19 или 26 сентября 2021 года. Все остальные даты совпадают либо с летними, либо с осенними каникулами в разных федеральных землях, указал Зеехофер. По его словам, земельные власти и представленные в бундестаге партии высказались преимущественно за 26 сентября. Это предложение не вызвало возражений и у председателя федеральной избирательной комиссии.

Дату проведения выборов должен утвердить президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). Как правило, глава государства принимает предложение правительства, которое предварительно проводит консультации с представителями земель, бундестагом и его отдельными фракциями.

Выборы в германский парламент проводятся раз в четыре года. Они могут быть проведены не раньше 46 месяцев и не позднее 48 месяцев после начала работы нынешнего созыва. Кроме того, голосование должно проходить либо в воскресенье, либо в день государственного праздника.

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