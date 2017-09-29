 Глава МВД ФРГ предложил провести выборы в бундестаг 26 сентября 2021 года | Новости из Германии о Германии | DW | 19.11.2020

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Германия

Глава МВД ФРГ предложил провести выборы в бундестаг 26 сентября 2021 года

Министр внутренних дел ФРГ предложил назначить парламентские выборы на 26 сентября 2021 года. Эту дату должен утвердить президент Германии.

Зал заседаний бундестага ФРГ

Зал заседаний бундестага ФРГ

После консультаций с властями федеральных земель и представителями парламентских фракций в бундестаге министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) предложил назначить очередные выборы в бундестаг на 26 сентября 2021 года, сообщает в четверг, 19 ноября, агентство dpa.

Поскольку дата выборов в бундестаг не должна приходиться на школьные каникулы, рассматриваться могут только две даты - 19 или 26 сентября 2021 года. Все остальные даты совпадают либо с летними, либо с осенними каникулами в разных федеральных землях, указал Зеехофер. По его словам, земельные власти и представленные в бундестаге партии высказались преимущественно за 26 сентября. Это предложение не вызвало возражений и у председателя федеральной избирательной комиссии.

Дату проведения выборов должен утвердить президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). Как правило, глава государства принимает предложение правительства, которое предварительно проводит консультации с представителями земель, бундестагом и его отдельными фракциями.

Выборы в германский парламент проводятся раз в четыре года. Они могут быть проведены не раньше 46 месяцев и не позднее 48 месяцев после начала работы нынешнего созыва. Кроме того, голосование должно проходить либо в воскресенье, либо в день государственного праздника.

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    Автор: Ирина Филатова


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