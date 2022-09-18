В ФРГ призвали к расследованию после захоронений в Изюме

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) призвала к расследованию возможных военных преступлений на фоне сообщений о массовых захоронениях, в том числе - мирных жителей, в черте города Изюма в Харьковской области, освобожденного украинской армией от оккупации ВС РФ. Глава оборонного ведомства ФРГ заявила в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованном в субботу, 17 сентября, что считает целесообразным подключение к следственным мероприятиям ООН.

"Необходимо, чтобы эти ужасные преступления были непременно расследованы - в идеале силами ООН", - заявила Ламбрехт, представляющая правящую Социал-демократическую партию Германии. Доступ всемирной организации должен быть предоставлен как можно скорее, чтобы обеспечить сохранность улик, уверена министр. "Ответственные за военные преступления должны предстать перед судом", - резюмировала Ламбрехт.

AI забила тревогу еще в марте

Директор Amnesty International (AI) по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс 16 сентября заявила, что "еще в марте AI забила тревогу по поводу судьбы мирных жителей в Изюме, который с четвертого дня широкомасштабного вторжения России в Украину подвергался безжалостным атакам со стороны российских войск".

Правозащитники призвали международное сообщество предоставить ресурсы для помощи Украине в сборе доказательств и проведении необходимых расследований. "Те, кто совершают или отдают приказы о совершении преступлений по международному праву, должны помнить: в отношении этих дел нет срока давности, и правосудие их настигнет", - резюмировала Стразерс.

Захоронения в лесу

После восстановления контроля над Изюмом в Харьковской области украинские власти сообщили, что в импровизированном месте захоронения в близлежащем лесу обнаружены более 440 недавних могил. По словам украинского уполномоченного по делам пропавших без вести Олега Котенко, могилы были вырыты в спешке для захоронения многочисленных жертв, в том числе - после массированных обстрелов города российскими войсками в феврале и марте 2022 года.

Прокурор Харьковской области Александр Фильчаков сообщил, что за сутки обнаружено 445 могил с мирными жителями и одна братская могила, в которой захоронены военнослужащие ВС Украины.

Массовые захоронения в освобожденном Изюме подтверждают предыдущие предположения экспертов, что произошедшее в Буче могло быть не отдельным случаем военных преступлений, а скорее частью российских зверств на оккупированных РФ территориях, говорилось в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В пророссийской "администрации" Херсонской области утверждали, что речь шла о "провокации" со стороны Киева.

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