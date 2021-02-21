 Глава МИД Люксембурга анонсировал новые санкции ЕС в отношении России | Новости из Германии о Европе | DW | 22.02.2021

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Европа

Глава МИД Люксембурга анонсировал новые санкции ЕС в отношении России

Евросоюз не потерпит нарушения прав человека, заявил глава МИД Люксембурга Ассельборн. Министры иностранных дел стран ЕС 22 февраля обсудят действия в отношении России в связи с делом Навального.

Флаги России и Евросоюза в Ницце

Европейский Союз, судя по всему, введет новые санкции в отношении России в связи с делом оппозиционного политика Алексея Навального. Брюссель не потерпит нарушения прав человека и не намерен успокаиваться по этому вопросу, заявил министр иностранных и европейских дел Люксембурга Жан Ассельборн в интервью изданиям медиагруппы RedaktionsNetzwerk Deutschland, которое публикуется в понедельник, 22 февраля. Его слова прозвучали в преддверии встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС, участники которой обсудят дальнейшие действия в отношении Москвы.

Новые штрафные меры должны быть юридически неоспоримыми, считает Ассельборн. При этом люксембургский министр допускает, что санкции не произведут должного эффекта на Москву. Он допустил, что низшая точка в отношениях ЕС и России еще не достигнута.

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Алексей Навальный, вернувшийся в РФ из Германии 17 января после лечения от последствий отравления веществом из группы "Новичок", 2 февраля был приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были признаны виновными в хищении. Мосгорсуд позднее вычел из итогового срока лишения свободы 1,5 месяца, которые оппозиционер провел под домашним арестом.

После ареста политика в десятках городов России и мира 23 и 31 января прошли акции в поддержку Навального. На протестах были задержаны несколько тысяч человек. После митингов ряд соратников оппозиционера были отправлены под домашний арест до 23 марта. Его супруга Юлия в феврале покинула Россию и прилетела в Германию.

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    Автор: Ирина Филатова


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