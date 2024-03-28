Глава МИД Латвии покинет пост из-за скандала со спецрейсами

Кришьянис Кариньш, которого подозревают в растрате государственных средств для командировок, сложит полномочия 10 апреля, а уже 11 апреля могут утвердить нового главу МИД.

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш принял решение покинуть пост на фоне скандала с растратой бюджетных средств на спецрейсы для командировок. Об этом сообщают в четверг, 28 марта, латвийские СМИ по итогам переговоров Кариньша с премьер-министром страны Эвикой Силиней.

Кариньш сложит полномочия 10 апреля, а на следующий день Сейм Латвии, как ожидается, проголосует за кандидатуру нового главы МИД. Он исполнял обязанности министра иностранных дел с июля 2023 года, полноценно вступил в должность в сентябре того же года. С января 2019 года по сентябрь 2023 года Кариньш занимал пост премьер-министра Латвии.

Уголовное дело о растрате бюджетных средств

Генеральная прокуратура Латвии 22 марта возбудила уголовное дело о возможной растрате государственных средств в связи с использованием Кариньшем специальных рейсов для командировок во время его премьерства. По данным Госканцелярии, с сентября 2021 года по сентябрь 2023 года из бюджета на такие рейсы было потрачено 613 830 евро, а вместе с частью расходов, покрываемых Евросоюзом, - 1,36 млн евро.

Это вызвало волну критики в обществе, а антикоррупционные ведомства в Латвии начали расследование, пишет Delfi.

На пост главы МИД Латвии пока нет кандидата

Действующий премьер Силиня, которая встречалась с Кариньшем перед тем, как он объявил об отставке, назвала решение главы внешнеполитического ведомства уйти с должности "поступком порядочного западного политика" в связи с возбужденным Генпрокуратурой уголовным делом. Силиня отметила, что пока не подобрала кандидата на этот пост.

По информации СМИ, преемницей Кариньша может стать депутат Сейма Занда Калниня-Лукашевица, которая имеет многолетний опыт работы в сфере иностранных дел и ранее занимала должность парламентского секретаря в МИД.

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