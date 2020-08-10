 Глава МИД Германии: Инвестиции в Ливан будут лишь после реформ | Новости из Германии о Германии | DW | 12.08.2020

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Германия

Глава МИД Германии: Инвестиции в Ливан будут лишь после реформ

Накануне визита в Ливан министр иностранных дел Германии Хайко Мас заявил, что для преодоления кризиса этой стране необходимы глубокие перемены.

Глава МИД Германии Хайко Мас привез в Бейрут помощь

Глава МИД Германии Хайко Мас привез в Бейрут помощь

Ливану необходимы "глубокие экономические реформы" и "мощный прорыв", заявил накануне визита в эту страну министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas). Только так можно обеспечить достойное будущее молодежи страны и вернуть доверие политическому руководству, пояснил Мас в среду, 12 августа, в Берлине.

В ходе визита в Бейрут глава германского МИДа намерен подчеркнуть, что Берлин окажет поддержку таким реформам. Стране нужно правительство, которое серьезно займется борьбой с коррупцией, указал он. По словам Хайко Маса, у Европы имеется большой интерес к инвестициям в Иран, но инвесторы не хотят, чтобы "их деньги растеклись по темным каналам, которых, к сожалению, множество в Ливане". Мас отметил, что понимает требования ливанцев сменить правительство страны.

Народные выступления в Ливане привели к отставке правительства

В Ливане Хайко Мас планирует встретиться с президентом страны Мишелем Ауном и представителями гражданского общества.

10 августа правительство премьер-министра Хасан Диаба ушло в отставку. Оно продержалось у власти немногим более полугода. В последнее время в стране все чаще проходили массовые антиправительственные выступления.

Катализатором обострения политической ситуации в Ливане стал мощный взрыв в порту Бейрута 4 августа. По данным МВД страны, причиной послужило произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2700 тонн аммиачной селитры. В результате взрыва погибли свыше 170 человек, более 6000 получили ранения.

На фоне произошедшего тысячи ливанцев вышли на антиправительственный митинг с требованиями реформ. Впоследствии он перерос в массовые беспорядки. Протестующие, в частности, обвиняли правящую коалицию Ливана в том, что коррупция и некомпетентность правительства стали одной из причин трагедии.

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