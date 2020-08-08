В Бейруте тысячи человек вышли на антиправительственный протест

Тысячи человек собрались в субботу, 8 августа, на площади в центре Бейрута, чтобы почтить память погибших при взрывах в порту 4 августа. Собравшиеся также осудили политические элиты, на которые они возложили ответственность за произошедшее. По данным информационного агентства Reuters, акция собрала около 5000 участников.

Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, пытавшихся снести заграждения, установленные у здания парламента Ливана. Некоторые протестующие бросали камни, раздавались такие лозунги, как "Народ хочет свержения режима" и "Убирайтесь, убийцы!".

Вечером, 4 августа, в порту Бейрута произошли один за другим два взрыва. Как заявили в правоохранительных органах, взорвались более 2700 тонн аммиачной селитры, которые шесть лет хранились на одном из складов без соблюдения соответствующих мер безопасности. В результате взрыва погибли 158 человек, еще около 6 тысяч пострадали, сообщило министерство здравоохранения Ливана. В Бейруте на 2 недели введен режим чрезвычайного положения.

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