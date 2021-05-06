 Глава МИД Германии призвал Россию ″вернуться к диалогу″ | Новости из Германии о Европе | DW | 10.05.2021

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Европа

Глава МИД Германии призвал Россию "вернуться к диалогу"

Евросоюзу не следует "менять свой курс, направленный на защиту гражданских прав, в том числе в России", заявил Мас на встрече с коллегами из стран ЕС.

Глава МИД Германии Хайко Мас

Глава МИД Германии Хайко Мас

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) призвал Россию "вернуться к диалогу" с Евросоюзом. С таким заявлением Мас выступил на встрече со своими коллегами из стран ЕС, проходящей в Брюсселе в понедельник, 10 мая. "Мы готовы к диалогу, и настало время для Москвы тоже вернуться к диалогу", - заявил глава германской дипломатии.

Он отметил, что Евросоюзу не следует "менять свой курс, направленный на защиту гражданских прав, в том числе в России". Мас напомнил, в частности, что 30 апреля Россия закрыла въезд восьми гражданам стран-членов Евросоюза и представителям официальных структур ЕС.

В список вошли руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах (Jörg Raupach), председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, а также зампредседателя Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова и глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции (FOI) Осу Скотт. 

Россия назвала санкции ответом на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении в общей сложности шести российских граждан, причастных к преследованию оппозиционного политика Алексея Навального.

Смотритетакже:

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    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

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    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    Что стало с признанными "иноагентами" НКО

    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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Кто инициировал санкции ЕС за Навального

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