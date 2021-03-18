Глава МИД ФРГ: США оставляют открытым окно диалога с Москвой

Глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas) в интервью DW в четверг, 18 марта, отказался комментировать слова Джо Байдена, считающего президента РФ Владимира Путина убийцей, сказав, что это не его задача - комментировать или оценивать высказывания американского президента. При этом немецкий политик отметил, что в Соединенных Штатах предпочитают ясные выражения по поводу российской активности, например, в Сирии, или если речь идет о влиянии на выборы в третьих странах. В то же время "Джо Байден был в состоянии всего через несколько дней после вступления в должность продлить соглашение СНВ-3 с Россией", сказал Мас.

Поэтому, по его словам, можно исходить из того, что там, где это необходимо, "в США будут очень в ясных выражениях затрагивать проблемные вопросы в отношениях с Россией или вопросы, касающиеся российских действий". "Но там, где есть международные интересы, например в сфере разоружения, США демонстрируют готовность к диалогу, способность договариваться о чем-то, например, что не будет дальнейшего наращивания вооружений, а будет продление договора о разоружении", - заявил министр иностранных дел ФРГ.

Джо Байден и Владимир Путин на встрече в Москве в 2011 году

По мнению Хайко Маса, важный сигнал заключается в том, что американская внешняя политика будет с одной стороны очень четкой, что касается прав человека и свобод, а с другой стороны, что в случае других больших вызовов - это и тема разоружения, и тема изменения климата - США хотят оставить открытым окно диалога с Москвой.

Путин отреагировал на слова Байдена

В интервью телекомпании ABC 17 марта Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского коллегу Владимиа Путина убийцей. Байден пообещал, что Путин поплатится за попытки повлиять на исход президентских выборов в США 2020 года в пользу Дональда Трампа. Джо Байден сделал это заявление после того, как 16 марта американская разведка подтвердила давние обвинения в адрес Москвы касательно предполагаемого вмешательства в американские выборы. Россия назвала эти обвинения беспочвенными. Несмотря на жесткие слова в адрес Путина, Байден отметил, что "существуют области, в которых сотрудничество - в обоюдных интересах".

Путин 18 марта отреагировал на заявление Байдена. "В детстве во дворе, когда спорили друг с другом, мы говорили так: "Кто как обзывается, тот так и называется", - сказал Путин во время видеоконференции с представителями общественности аннексированного Россией Крыма. По его словам, "это не просто детская поговорочка и шутка". При этом президент РФ напомнил о "геноциде индейских племен" и "очень жестком периоде рабовладения" в истории США, а также об атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки.

После выступления Байдена Россия "пригласила" своего посла в США в Москву для консультаций, что произошло впервые за 20 с лишним лет. Российское посольство в Вашингтоне заявило об угрозе "коллапса" отношений с США.

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