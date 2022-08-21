Глава МИД ФРГ: Путин отказывается от переговоров по самым простым вопросам

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) выступила за продолжение поставок вооружений Украине для ее поддержки в борьбе с российской агрессией. Она раскритиковала президента России Владимира Путина во время выступления в Берлине по случаю Дня открытых дверей федерального правительства в воскресенье, 21 августа, цитаты из которого приводит агентство dpa.

По словам Бербок, Путин отказывается вести переговоры даже по таким общим вопросам как сотрудничество в области международного гуманитарного права, а также отказывается принимать другие страны в качестве посредников по урегулированию конфликта. Так министр ответила на вопрос одного из посетителей встречи о том, что власти ФРГ делают для того, чтобы способствовать окончанию войны России против Украины дипломатическим, а не военным путем.

Так как в настоящее время невозможно добиться окончания войны путем переговоров, отметила Бербок, у Германии "есть выбор: либо ничего не делать, либо мы говорим, что поддерживаем (Украину. - Ред.) в военном отношении, чтобы пресечь дальнейшее продвижение россиян". В сложившейся ситуации она считает военную поддержку украинцев единственным путем, которым Германия может пойти, "каким бы ужасным он ни был".

По мнению Бербок, альтернативой в этой ситуации "было бы просто бросить миллионы людей на произвол судьбы", и Германия не может "взять на себя такую ответственность".

Помощь Украине - не соревнование

Правительство Германии делает то же, "что и другие страны" в плане поддержки Украины - так Бербок ответила на вопрос слушателей о действенности мер помощи украинским властям. Политик отметила, что ФРГ поставила ВСУ оружие со складов бундесвера, но указала, что помощь стран не стоит рассматривать как соревнование в том, кто и как много предоставит Украине хорошего или малоэффективного оружия.

По словам Бербок, демократические страны должны стараться поддержать Украину вместе, так как "речь идет о защите человеческой жизни". Правительство ФРГ пытается сделать для этого все возможное, при этом не пересекая ту линию, после которой страна станет участником войны.

Берлин притормозил с поставками

По данным газеты Die Welt, правительство ФРГ в последние месяцы игнорирует просьбы Украины о дальнейших поставках вооружений. За последние десять недель украинские дипломаты многократно поднимали вопрос о поставках оружия в министерстве обороны ФРГ, но Минобороны так же, как и ведомство федерального канцлера, отправляли эти запросы "в долгий ящик".

При этом ранее Бербок заявила, что Германия не исключает провала действующих на данный момент "круговых" поставок танков для Украины, по которым вооружение в страну поставляли другие члены ЕС в обмен на последующие поставки им аналогов из Германии. "Если этот путь был неправильным, то мы должны обдумать ситуацию и посмотреть, как мы можем оказать активное содействие иным образом", - указала Бербок. В ситуации войны не сразу понятно, какой путь идеален, отметила она.

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