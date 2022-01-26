Глава МИД ФРГ предостерегла от раскола на переговорах с Россией

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) предостерегла Запад от раскола в споре вокруг поставок вооружений Украине. "Наша самое мощное оружие есть и будет наше единство. Нам нужно, чтобы давление, выстроенное совместными усилиями, дало результаты. Одновременно нужно противостоять всем попыткам извне внести между нами раскол", - сказала она перед началом переговоров с нидерландским коллегой Вопке Хукстрой в среду, 26 января, в Берлине.

"Украина знает, что мы делаем и где мы стоим", - сказала Бербок, напомнив, что ее страна - крупнейший донор Украины, опережающий даже США. "Мы оказываем поддержку на переговорах о газовом транзите. Мы заботимся об инвестициях в сфере возобновляемых энергоносителей, и мы поддерживаем Украину на фоне пандемии коронавируса, помогая ей, к примеру, поставками вакцин", - пояснила она.

Со своей стороны Хукстра заявил, что Германия и Нидерланды стоят плечом к плечу, когда речь идет об оказании поддержки Украине и деэскалации. "Очень важно, что мы сплоченно даем России ясно понять, что стороны должны продолжать диалог и что мы никогда не смиримся с нарушением территориальной целостности Украины", - подчеркнул он.

Защита суверенитета и целостности Украины

Анналена Бербок указала, что общей целью остается защита суверенитета и территориальной целостности Украины. "Любая новая агрессия России против Украины будет иметь серьезные последствия - в политическом, стратегическом, экономическом и финансовом отношении", - предупредила она. В то же время, по словам главы МИД ФРГ, мы никогда не оставляли и тени сомнений в том, что мы нуждаемся и хотим серьезного диалога с Россией на основе обязательств в сфере международного права".

Заявление Бербок прозвучало на фоне проходившей в Париже встречи внешнеполитических советников глав государств и правительств стран-участниц "нормандского формата" - Германии, Франции, России и Украины.

Украина постоянно критикует отказ Германии от поставок вооружений Киеву и требует свертывания германо-российского газопровода "Северный поток - 2", напоминает агентсво dpa. Недавно замглавы МИД Польши Шимон Шинковский выразил сомнение в надежности Германии в конфликте вокруг Украины. В Польше и других восточноевропейских странах многие задаются вопросом, "в какую игру, собственно, играет Германия в конфликте вокруг Украины", сказал он в интервью агентству dpa, отметив, что есть сомнения в том, можно ли рассчитывать на Германию.

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