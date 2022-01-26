 Глава МИД ФРГ предостерегла от раскола на переговорах с Россией | Новости из Германии о Германии | DW | 26.01.2022

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Германия

Глава МИД ФРГ предостерегла от раскола на переговорах с Россией

Анналена Бербок подчеркнула, что сила Запада - в единстве. На переговорах с Россией нужно добиться, чтобы совместное давление дало результаты, заявила она.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) предостерегла Запад от раскола в споре вокруг поставок вооружений Украине. "Наша самое мощное оружие есть и будет наше единство. Нам нужно, чтобы давление, выстроенное совместными усилиями, дало результаты. Одновременно нужно противостоять всем попыткам извне внести между нами раскол", - сказала она перед началом переговоров с нидерландским коллегой Вопке Хукстрой в среду, 26 января, в Берлине.

"Украина знает, что мы делаем и где мы стоим", - сказала Бербок, напомнив, что ее страна - крупнейший донор Украины, опережающий даже США. "Мы оказываем поддержку на переговорах о газовом транзите. Мы заботимся об инвестициях в сфере возобновляемых энергоносителей, и мы поддерживаем Украину на фоне пандемии коронавируса, помогая ей, к примеру, поставками вакцин", - пояснила она.

Со своей стороны Хукстра заявил, что Германия и Нидерланды стоят плечом к плечу, когда речь идет об оказании поддержки Украине и деэскалации. "Очень важно, что мы сплоченно даем России ясно понять, что стороны должны продолжать диалог и что мы никогда не смиримся с нарушением территориальной целостности Украины", - подчеркнул он.

Защита суверенитета и целостности Украины

Анналена Бербок указала, что общей целью остается защита суверенитета и территориальной целостности Украины. "Любая новая агрессия России против Украины будет иметь серьезные последствия - в политическом, стратегическом, экономическом и финансовом отношении", - предупредила она. В то же время, по словам главы МИД ФРГ, мы никогда не оставляли и тени сомнений в том, что мы нуждаемся и хотим серьезного диалога с Россией на основе обязательств в сфере международного права".

Заявление Бербок прозвучало на фоне проходившей в Париже встречи внешнеполитических советников глав государств и правительств стран-участниц "нормандского формата" - Германии, Франции, России и Украины. 

Украина постоянно критикует отказ Германии от поставок вооружений Киеву и требует свертывания германо-российского газопровода "Северный поток - 2", напоминает агентсво dpa. Недавно замглавы МИД Польши Шимон Шинковский выразил сомнение в надежности Германии в конфликте вокруг Украины. В Польше и других восточноевропейских странах многие задаются вопросом, "в какую игру, собственно, играет Германия в конфликте вокруг Украины", сказал он в интервью агентству dpa, отметив, что есть сомнения в том, можно ли рассчитывать на Германию.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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