Глава МИД ФРГ обсудит в Варшаве отношения с Россией

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) обсудит в Польше отношения с Россией и ситуацию в Беларуси. Как передало в четверг, 1 июля, агентство AFP, у главы внешнеполитического ведомства Германии запланированы в Варшаве переговоры с его польским коллегой по должности Збигневом Рау.

Общение с журналистами по итогам встречи ожидается в 14.20 по местному времени (15.20 мск).

Встреча с белорусской диаспорой

Во второй половине дня в резиденции посла ФРГ в Польше Арндта Фрайтага фон Лорингхофена (Arndt Freytag von Loringhoven) у германского министра состоится дискуссия с представителями белорусского гражданского общества, проживающими в Варшаве.

Напряженность в отношениях Берлина и Варшавы

В последнее время в отношениях Германии и Польши отмечается напряженность, напоминает агентство AFP. В числе спорных вопросов - завершение проекта газопровода "Северный поток - 2", призванного связать Россию и Германию, судебная реформа национал-консервативного правительства Матеуша Моравецкого, а также требования Варшавы о выплате репараций в связи со Второй мировой войной.

Варшава в 2020 году на протяжении длительного времени не утверждала кандидатуру Арндта Фрайтага фон Лорингхофена на посту посла Германии в Польше. Ранее тот работал в Федеральной разведывательной службе ФРГ и являлся советником генсека НАТО по вопросам военной разведки и безопасности.

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