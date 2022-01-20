Глава МИД ФРГ Бербок: Любая новая агрессия РФ повлечет тяжелые последствия

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) подтвердила единую позицию Запада в отношении возможной эскалации конфликта с Россией. "Мы согласны в том, что единственным путем из кризиса является политический, и этот путь ведет только через диалог", - заявила глава МИД ФРГ по окончании встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в четверг, 20 января, в Берлине.

Действия Москвы свидетельствуют о том, что она "по-прежнему говорит другим языком", указала Бербок и призвала Россию, в том числе от имени Блинкена, "немедленно предпринять шаги по деэскалации" конфликта. Любой вид дальнейшей агрессии повлечет за собой "тяжелые последствия" для РФ, подчеркнула она. Анналена Бербок также напомнила, что в случае с конфликтом вокруг Украины речь идет о "сохранении европейского миропорядка".

Блинкен вновь предупредил РФ о масштабных последствиях новой агрессии

В свою очередь глава американского внешнеполитического ведомства повторил свои предупреждения в адрес Москвы. В случае новой агрессии против Украины Россия должна считаться с быстрыми и масштабными последствиями, в этом США и их союзники едины, заявил Энтони Блинкен. Он пояснил, что агрессией будет считаться любое пересечение украинской границы российскими войсками.

По словам госсекретаря США, общей целью является найти дипломатический способ ослабления напряженности. Какой путь ни избрала бы Россия, ей всегда придется иметь дело с единой позицией США и их союзников, указал Блинкен. Он подчеркнул, что западные страны "действуют единогласно, когда дело касается России". "Это единство дает нам силу, и я хотел бы добавить, что с этой силой Россия не может сравниться", - заявил глава Госдепартамента США.

"Непоколебимая поддержка" Вашингтоном Украины

Накануне Блинкен встретился в Киеве с президентом и главой МИД Украины, где обвинил РФ в "систематических попытках ослабить демократические институты Украины и расколоть украинское общество". Он напомнил, что в настоящее время РФ разместила близ границы с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, и указал, что за относительно короткое время их численность может удвоиться. Госсекретарь США подчеркнул, что своим визитом хотел выразить "непоколебимую поддержку" Киева Вашингтоном. 21 января в Женеве пройдет встреча Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

На прошлой неделе переговоры между США и Россией в Женеве, в Совете НАТО - Россия и в рамках ОБСЕ закончились безрезультатно. США, Германия и ряд других стран продолжают усилия по деэскалации российско-украинского конфликта. Запад призывает РФ отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случае возможного вторжения. В свою очередь Москва отрицает подготовку к новому вторжению и призывает США и НАТО предоставить "гарантии безопасности", требуя сокращения американских войск и вооружений в Европе и отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток.

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