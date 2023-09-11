  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаУкраина

Глава МИД ФРГ в четвертый раз с начала войны прибыла в Киев

Сергей Ромашенко
11 сентября 2023 г.

Глава МИД ФРГ выразила солидарность с Украиной, которая, по ее словам, сражается за свободу всей Европы. Она пообещала поддерживать Украину в ее стремлении вступить в Евросоюз.

https://p.dw.com/p/4WBBi
Анналена Бербок на вокзале в Киеве
Анналена Бербок на вокзале в Киеве 11 сенртября 2023 годаФото: Dominik Butzmann/Imago Images

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) утром в понедельник, 11 сентября, прибыла с необъявленным визитом в Киев - уже в четвертый раз со времени начала войны России против Украины в феврале прошлого года. Агентство dpa отмечает, что Бербок приехала в Киев за неделю до Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, и потому ее визит, по всей видимости, является знаковым и призван продемонстрировать солидарность с Украиной.

Бербок прибыла в Киев на поезде ночным спецрейсом из Польши, поскольку воздушное пространство над Украиной из-за войны остается закрытым. На вокзале в Киеве ее встречал посол ФРГ в Украине Мартин Егер (Martin Jäger).

Солидарность с Украиной

По прибытии Анналена Бербок заверила Украину в непоколебимой поддержке со стороны Германии, но при этом призвала Киев продолжать реформы, в том числе в сфере борьбы с коррупцией.

"Под градом бомб и перед лицом российских танков Украина со всей уверенностью и решительно встала на путь вступления в Европейский Союз. Украина с колоссальным мужеством защищает свободу всех нас. Так же, как Украина встала на нашу защиту, она может рассчитывать и на нас", - подчеркнула Бербок, заверив, что ее страна будет поддерживать Украину на пути в ЕС.

Украина с июня 2022 года имеет статус кандидата на вступление в Евросоюз. Тогда Еврокомиссия сформулировала для Украины семь приоритетных задач. Некоторые из этих задач Киев, по мнению Брюсселя, уже частично выполнил. Новый доклад о выполнении Украиной условий для вступления в ЕС ожидается в октябре.

Критика в адрес Путина

Глава МИД ФРГ по прибытии в Киев вновь резко раскритиковала президента России Владимира Путина и развязанную им войну против Украины.

"Ужасающий путинский террор проявляется не только в прицельных атаках на будничную жизнь и гражданские объекты в Украине. Путин хочет сломить, обескуражить и изнурить людей. При этом он не останавливается ни перед чем - ни перед школами, ни перед рынками, ни перед зернохранилищами, ни перед вокзалами. Россия убивает не только бомбами, она крадет будущее у тысяч украинских детей. Их похищают из детских садов, детских домов и школ, чтобы депортировать в российские лагеря для перевоспитания или отдать приемным родителям", - сказала Бербок.

Смотрите также:

Как раненых солдат ВСУ лечат в Европе

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Почему Украину не торопятся принимать в ЕС и что мешает Брюсселю передать Киеву всю обещанную помощь

Почему Украину не торопятся принимать в ЕС и что мешает Брюсселю передать Киеву всю обещанную помощь

Катарина Барли, зампредседателя Европарламента, не поддерживает идею приема Украину в ЕС в ускоренном режиме на особых условиях. По ее мнению, это было несправедливо по отношению к другим странам-кандидатам на вступление в Евросоюз. При этом Барли заверяет, что Брюссель будет поддерживать Украину до тех пор, пока она готова воевать. И лишь Киев должен принимать решение о переговорах.
Конфликты16 марта 2023 г.26:01 мин.
external

Новая победа Украины над Путиным в Брюсселе и крупный раздор ЕС с Балканами. DW Новости (24.06.2022)

Новая победа Украины над Путиным в Брюсселе и крупный раздор ЕС с Балканами. DW Новости (24.06.2022)

Украине предоставлен официальный статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Это решение лидеров ЕС, принятое на саммите 24 июня в Брюсселе, они называют "историческим шагом". Однако не скрывают, что Украина будет принята в члены ЕС не скоро, это лишь символическая поддержка страны в борьбе с не проходящей агрессией Путина. В то же время на саммите случился скандал.
24 июня 2022 г.58:38 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Анналена Бербок на вокзале в Киеве

Глава МИД ФРГ в четвертый раз с начала войны прибыла в Киев

Политика11 сентября 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Автомобили на границе Беларуси с Евросоюзом

На границах Беларуси с ЕС очереди и обязательная дезинфекция

На границах Беларуси с ЕС очереди и обязательная дезинфекция

Автомобили и транспорт11 сентября 2023 г.
Президентский дворец в Сантьяго после бомбардировок путчистами, 13 сентября 1973 года

50 лет госперевороту в Чили. Пиночет как символ диктатуры

50 лет госперевороту в Чили. Пиночет как символ диктатуры

История10 сентября 2023 г.
Саммит G20 в Индии

Обсуждение Украины на G20 и другие события 563-го дня войны

Обсуждение Украины на G20 и другие события 563-го дня войны

Конфликты9 сентября 2023 г.
Заседание парламента Индии

Индия или Бхарат: кто и зачем хочет изменить название страны

Индия или Бхарат: кто и зачем хочет изменить название страны

Политика9 сентября 2023 г.
Боевики ЧВК "Вагнер" в Ливии (фото из архива)

Почему признать "вагнеровцев" террористами не так просто

Почему признать "вагнеровцев" террористами не так просто

Политика9 сентября 2023 г.
Разбор завалов после российского удара по Кривому Рогу

Ракетный удар по Кривому Рогу и все события 562-го дня войны

Ракетный удар по Кривому Рогу и все события 562-го дня войны

Конфликты8 сентября 2023 г.
На главную страницу