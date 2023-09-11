Глава МИД ФРГ в четвертый раз с начала войны прибыла в Киев

Глава МИД ФРГ выразила солидарность с Украиной, которая, по ее словам, сражается за свободу всей Европы. Она пообещала поддерживать Украину в ее стремлении вступить в Евросоюз.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) утром в понедельник, 11 сентября, прибыла с необъявленным визитом в Киев - уже в четвертый раз со времени начала войны России против Украины в феврале прошлого года. Агентство dpa отмечает, что Бербок приехала в Киев за неделю до Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, и потому ее визит, по всей видимости, является знаковым и призван продемонстрировать солидарность с Украиной.

Бербок прибыла в Киев на поезде ночным спецрейсом из Польши, поскольку воздушное пространство над Украиной из-за войны остается закрытым. На вокзале в Киеве ее встречал посол ФРГ в Украине Мартин Егер (Martin Jäger).

Солидарность с Украиной

По прибытии Анналена Бербок заверила Украину в непоколебимой поддержке со стороны Германии, но при этом призвала Киев продолжать реформы, в том числе в сфере борьбы с коррупцией.

"Под градом бомб и перед лицом российских танков Украина со всей уверенностью и решительно встала на путь вступления в Европейский Союз. Украина с колоссальным мужеством защищает свободу всех нас. Так же, как Украина встала на нашу защиту, она может рассчитывать и на нас", - подчеркнула Бербок, заверив, что ее страна будет поддерживать Украину на пути в ЕС.

Украина с июня 2022 года имеет статус кандидата на вступление в Евросоюз. Тогда Еврокомиссия сформулировала для Украины семь приоритетных задач. Некоторые из этих задач Киев, по мнению Брюсселя, уже частично выполнил. Новый доклад о выполнении Украиной условий для вступления в ЕС ожидается в октябре.

Критика в адрес Путина

Глава МИД ФРГ по прибытии в Киев вновь резко раскритиковала президента России Владимира Путина и развязанную им войну против Украины.

"Ужасающий путинский террор проявляется не только в прицельных атаках на будничную жизнь и гражданские объекты в Украине. Путин хочет сломить, обескуражить и изнурить людей. При этом он не останавливается ни перед чем - ни перед школами, ни перед рынками, ни перед зернохранилищами, ни перед вокзалами. Россия убивает не только бомбами, она крадет будущее у тысяч украинских детей. Их похищают из детских садов, детских домов и школ, чтобы депортировать в российские лагеря для перевоспитания или отдать приемным родителям", - сказала Бербок.

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