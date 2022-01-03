Глава МИД ФРГ обсудит в Вашингтоне ситуацию вокруг Украины

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) вылетит 5 января в Вашингтон для переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Одной из тем обсуждения, как сообщил в понедельник, 3 января, представитель МИД Германии, станет ситуация вокруг Украины.

В свою очередь официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) проинформировал, что еще до конца недели советник канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) по внешнеполитическим вопросам и его французский коллега встретятся с представителем российской стороны. Точной даты и места Хебештрайт пока не назвал. По его словам, у представителей ФРГ и Франции до конца недели также запланированы переговоры с украинским правительством.

В МИД ФРГ и кабмине Германии подчеркнули, что Берлин поддерживает очень тесный контакт с трансатлантическим союзником.

Телефонный разговор Байдена и Путина

Ранее, в ночь на 31 декабря 2021 года, состоялись телефонные переговоры президентов США и РФ Джозефа Байдена и Владимира Путина. Беседа длилась около 50 минут.

В ходе телефонного разговора американский лидер призвал к деэскалации конфликта между Москвой и Киевом и пообещал, что США и их союзники "решительно ответят" в случае вторжения российских войск на территорию Украины, сообщила по итогам беседы пресс-служба Белого дома.

Пресс-служба Кремля указала, что Путин в разговоре с Байденом назвал возможность принятия масштабных санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины "серьезнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений".

Беседа Байдена и Зеленского

Позднее, 2 января, Байден пообщался по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он пообещал президенту Украины, что Вашингтон не будет принимать решения, касающиеся партнеров Вашингтона, без их ведома.

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