 Глава МИД Германии не видит скорого возвращения РФ в состав G7 | Новости из Германии о Германии | DW | 30.12.2021

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Германия

Глава МИД Германии не видит скорого возвращения РФ в состав G7

После аннексии Россией Крыма в 2014 году "невозможно просто продолжать экономико-политическую повестку дня", считает Анналена Бербок.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок

Анналена Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) не видит возможности возвращения России в состав "большой семерки" (G7) в обозримом будущем. "Это, конечно, очень больно, что Россия за счет аннексии Крыма исключила себя из этого круга, - сказала она в интервью агентству dpa, опубликованном в четверг, 30 декабря. - В настоящее время неясно, когда Россия сможет вернуться в группу - нынешняя эскалация не облегчает ситуацию".

Россия была исключена из состава "большой восьмерки" G8 в 2014 году после аннексии украинского полуострова. По мнению Бербок, "после агрессивных действий России в 2014 году было правильно дать понять, что на этой основе невозможно просто продолжать экономико-политическую повестку дня".

Председательство в G7 в 2022 году переходит к Германии

С 1 января 2022 года Германия сменит Великобританию на посту председателя "большой семерки", куда также входят Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Бербок заявляла, что хочет сделать совместное решение проблемы климатического кризиса одним из центральных вопросов германского председательства в G7.

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    Автор: Илья Коваль, Хелена Кашель


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