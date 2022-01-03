 Байден пообещал не принимать решений по Украине без ведома Киева | Новости из Германии об Украине | DW | 03.01.2022

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Украина

Байден пообещал не принимать решений по Украине без ведома Киева

Президенты США и Украины провели телефонный разговор, в ходе которого американский лидер заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Владимир Зеленский и Джо Байден

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье, 2 января, вновь подтвердил поддержку  территориальной целостности и суверенитету Украины. Как заявил американский лидер, он готов вместе с союзниками решительно отреагировать в случае вторжения России в Украину, сообщает Белый дом.

Лидеры США и Украины выразили поддержку начинающимся на следующей неделе диалогу по стратегической стабильности между США и РФ и заседанию Совета Россия-НАТО.

За деэскалацию напряженности в Донбассе

Джо Байден заявил и о содействии мерам укрепления доверия с целью деэскалации  напряженности в Донбассе  и активной дипломатии для продвижения осуществления Минских соглашений в поддержку "нормандского формата". При этом Байден пообещал президенту Украины, что Вашингтон не будет принимать касающиеся партнеров решения без их ведома.

Ранее США и их западные партнеры, комментируя предложения РФ по гарантиям безопасности, уже предупреждали, что не намерены принимать решения, не проконсультировавшись с теми странами, которые данные решения будут затрагивать.

За сохранение мира в Европе

Как заявил после телефонного разговора с Джо Байденом Владимир Зеленский, он ценит "непоколебимую поддержку Украины". По словам украинского лидера, беседа с главой вашингтонской администрации стала доказательством того, что отношения Вашингтона и Киева носят особый характер.

"Первый международный разговор с Байденом доказывает особый характер наших отношений. Обсудили совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизации", - написал Зеленский в Twitter.

Разговор с Путиным – о предстоящих переговорах по безопасности

За три дня до разговора Байдена с Зеленским состоялась вторая за последний месяц беседа лидера Соединенных Штатов с президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла на фоне  эскалации напряженности у границы России с Украиной, где РФ разместила свои войска.

В Кремле указали, что беседа Байдена и Путина, во время которой обсуждались вопросы реализации достигнутой в ходе видеоконференции 7 декабря договоренности о запуске переговоров по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности России, была полезна обеим сторонам. Байден в свою очередь заявил, что "ясно дал понять", что Москва не имеет права вторгаться в Украину. В случае, если это произойдет, он пообещал также, что США увеличат "присутствие в Европе вместе с союзниками по НАТО".

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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