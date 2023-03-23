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Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу
Урмас Рейнсалу (фото из архива)Фото: Dursun Aydemir/AA/picture alliance
ОбществоЭстония

Глава МИД Эстонии - о пожаре служебного автомобиля в Киеве

Павел Мыльников
59 мин. назад

Урмас Рейнсалу не назвал причину возгорания бронированного автомобиля, на котором 21 марта передвигался по Киеву с послом Эстонии Каймо Кууском. Транспортное средство не подлежит восстановлению.

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Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу рассказал, как вовремя визита в Киев загорелся бронированный автомобиль, в котором глава МИД ехал вместе с эстонским послом в Украине Каймо Кууском. "Я сидел с Каймо Кууском на заднем сиденье, как вдруг Каймо сказал, что чем-то пахнет. И внезапно позади нас вспыхнуло пламя", - привел глава эстонского внешнеполитического ведомства подробности происшествия на пресс-конференции в Таллине в четверг, 23 марта.

Машина могла "за несколько секунд превратиться в газовую камеру", подчеркнул Рейнсалу. По его словам, дверь багажного отсека была заблокирована, а задние двери удалось открыть с трудом. Однако в результате возгорания никто не пострадал. Глава МИД Эстонии не назвал возможную причину инцидента, произошедшего вечером 21 марта.

Бронированный автомобиль, который послу балтийской страны предоставила департамент полиции и пограничной охраны Эстонии, не подлежит восстановлению, указало агентство dpa. Теперь необходимо прояснить, могут ли украинцы еще как-то использовать это транспортное средство, отметил Рейнсалу. Кууск же должен получить новый служебный автомобиль.

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