Кэмерон призвал Германию поставить дальнобойные ракеты Киеву

Глава МИД Великобритании уверен, что поставки TAURUS не приведут к эскалации войны в Украине. Если хочешь помочь стране в отражении незаконной агрессии, то колебания неуместны, считает Дэвид Кэмерон.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе визита в Германию настоятельно призвал поставить Украине дальнобойные ракеты. "Что касается дальнобойного оружия, то по опыту Великобритании я могу сказать, насколько эффективно такое оружие помогло Украине в отражении незаконной агрессии", - заявил он после встречи с германской коллегой Анналеной Бербок (Annalena Baerbock) в Берлине в четверг, 7 марта.

Лондон, в числе прочего оружия, поставляет Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. В то же время канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) не соглашается передать Киеву дальнобойные ракеты TAURUS, опасаясь стягивания Германии в войну. Кэмерон решительно отверг мнение о том, что поставка новых систем вооружений Украине может привести к эскалации войны.

"Такие дебаты неоднократно велись со времени российского вторжения два года тому назад. Например, говорили: "Если поставить Украине противотанковые вооружения, то произойдет эскалация". Нет, так не случилось. Говорили, что если передать Украине танки, то будет эскалация. Тоже нет. Если дать Украине дальнобойную артиллерию или дальнобойные ракеты, то будет эскалация. Нет, опять ничего не произошло", - констатировал Кэмерон.

Кэмерон: Опасения по поводу эскалации необоснованны

"Если речь идет о том, чтобы помочь стране защититься от незаконной и абсолютно неоправданной агрессии, то препятствий быть не должно. Пока мы не попадем в ситуацию, при которой солдат НАТО убьет российского солдата, мы способствуем не эскалации, а помогаем Украине защищаться своими силами", - добавил британский министр.

На фоне скандала вокруг российской прослушки немецких военных офицеров, Кэмерон и Бербок подчеркнули сплоченность НАТО. "Президент России Владимир Путин пытается посеять раздоры в альянсе и сознательно расшатать наши демократии, но мы противопоставляем этому наши решимость и единство, и мы не позволим Путину запугать нас", - подчеркнула Анналена Бербок.

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