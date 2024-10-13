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Глава Lufthansa: число рейсов в ФРГ продолжит сокращаться

Олег Соколенко
13 октября 2024 г.

Главный исполнительный директор Lufthansa Карстен Шпор опасается, что авиакомпании продолжат сокращать число своих рейсов через Германию, как уже сделали Ryanair и Eurowings. Причина - слишком высокие налоги.

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Авиакомпании станут реже летать через ФРГ, опасаются в Lufthansa
Авиакомпании станут реже летать через ФРГ, опасаются в LufthansaФото: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/picture alliance

Главный исполнительный директор Lufthansa Карстен Шпор (Carsten Spohr) опасается, что авиакомпании продолжат сокращать число своих рейсов через Германию. Причина - слишком высокие налоги и сборы для авиакомпаний в ФРГ, сказал Шпор в интервью изданию Bild, которое было опубликовано в субботу, 12 октября.

"Чрезмерный рост государственных поборов приводит к тому, что предложение (на рынке авиарейсов. - Ред.) продолжает сокращаться. Все больше авиакомпаний избегают летать из немецких аэропортов или отменяют важные стыковки через них", - сказал глава Lufthansa. Он подчеркнул, что очень обеспокоен создавшейся ситуацией.

Ryanair и Eurowings уже частично уходят из Германии

В конце августа крупнейший европейский лоукостер Ryanair сообщил, что на 20% урежет свои маршруты из столичного аэропорта Берлин-Бранденбург, уменьшив число пассажиро-мест на 750 тысяч. А августе стало известно, что с переходом на летнее расписание 2025 года авиакомпания полностью прекратит полеты из аэропортов Дортмунда, Дрездена и Лейпцига, и на 60% сократит рейсы из Гамбурга - это будет означать потерю еще 1,8 млн пассажиро-мест в год.

Eurowings, дочерняя авиакомпания Lufthansa, после этого предупредила, что станет меньше летать из Гамбурга - в 2025 году будет сокращено более 1000 рейсов. Как и Ryanair, Eurowings специализируется на дешевых авиабилетах.

Авиаперевозчики жалуются на высокие налоги в ФРГ

Авиакомпании и раньше указывали на то, что в для них в Германии действуют слишком высокие налоги, а также авианавигационные, аэропортовые и прочие сопутствующие сборы. При этом с 1 мая 2024 введенный в 2011 году авиационный налог (или налог на авиабилеты, как называют его в ФРГ) вырос примерно на 20%: так правительство Олафа Шольца (Olaf Scholz) пытается залатать возникшие в бюджете страны дыры. По бизнес-модели авиакомпаний-лоукостеров, которая предполагает максимальное сокращение издержек, такой рост государственных поборов бьет особенно сильно.

"Из-за самых высоких налогов и сборов в Европе, а также из-за монополии Lufthansa жителям Германии и ее гостям приходится теперь больше всех в Европе платить за авиабилеты", - утверждает генеральный директор Ryanair Эдди Уилсон. В то же время в таких странах ЕС, как Швеция, Италия, Венгрия и Польша, где правительства, по его словам, принимают "прагматичные и дальновидные решения для снижения расходов за доступ к аэропортам", лоукостер предлагает все больше рейсов.

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