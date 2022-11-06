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Глава комитета по обороне в бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерман
Глава комитета по обороне в бундестаге Мари-Агнес Штрак-ЦиммерманФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Глава комитета в бундестаге - за проверку поставки снарядов

Александра Иванова
19 мин. назад

После отказа Швейцарии разрешить Германии поставку произведенных там снарядов в Украину Штрак-Циммерман предложила проверить цепочки поставок боеприпасов в ФРГ.

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После того как Швейцария запретила Берлину осуществлять поставки снарядов для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard в Украину, председатель комитета по обороне в бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) призвала провести тщательную проверку цепочек поставок боеприпасов в Германию. Напомнив об этом прецеденте в интервью агентству dpa в Берлине в воскресенье, 6 ноября, она заявила, что Германия больше не может находиться в подобной зависимости.

"С точки зрения политики безопасности с 24 февраля мир изменился, и Германии необходимо при заказе снарядов незамедлительно проверить, какими путями происходит их поставка, и в случае необходимости изменить эти пути", - сказала политик.

При этом Штрак-Циммерман указала, что в ближайшие годы Берлину потребуется закупить боеприпасы на сумму в 20 млрд евро или более.

Вето Швейцарии на поставку снарядов в Украину

Ранее, 3 ноября, Берн наложил вето на поставку в Украину произведенных в Швейцарии снарядов для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, обосновав его политикой нейтралитета, с которой несовместим экспорт оружия в страны, ведущие вооруженные конфликты.

"Разумеется, нам, как имеющему дружеские отношения (со Швейцарией. - Ред.) соседу, нужно принять как факт, что из-за своего нейтрального статуса Швейцария не хочет предоставлять свои боеприпасы для использования в регионах, где идет война, - отметила Штрак-Циммерман. - Хотя, конечно, это и вызывает сожаление, поскольку снаряды для ЗСУ Gepard нужны, в первую очередь, чтобы отразить авианалеты на груженные пшеницей корабли в украинских портах. Если это не удастся сделать, 190 млн человек по всему миру в итоге будут страдать от голода".

В то же время политик задалась вопросом: что будет, если нападению подвергнется сама Германия или какое-то другое государство-член НАТО, а поставок снарядов из Швейцарии по причине нейтралитета не последует?

Производство снарядов в Швейцарии

ЗСУ Gepard, снятые с вооружения бундесвера, оснащены двойной 35-миллиметровой пушкой швейцарского производителя Oerlikon. Сегодня эта компания принадлежит немецкому концерну Rheinmetall. Председатель комитета по обороне в бундестаге напомнила, что в Швейцарии производятся и снаряды для системы ПВО Mantis, снаряды для БМП Puma, а также истребителей Eurofighter и Tornado.

Отказ Швейцарии разрешить поставку произведенных там снарядов в Украину - уже второй с начала войны России против соседнего государства. В начале июня министр экономики Швейцарии Гай Пармелин уже отказывал Берлину в разрешении направить Киеву 12 400 снарядов для ЗСУ.

Критика Штрак-Циммерман за близость к оборонной индустрии

Члена Свободной демократической партии (СвДП) Мари-Агнес Штрак-Циммерман за последнее время не раз критиковали за ее слишком тесные, по мнению некоторых наблюдателей, связи с оборонной промышленностью. Так, в начале мая 2022 года официальный представитель объединения Lobbycontrol Тимо Ланге (Timo Lange) заявил в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, что его организация считает работу Штрак-Циммерман на добровольных началах в объединениях со значительным участием предприятий оборонной промышленности плохо совместимой с ее деятельностью на должности главы комитета по обороне в бундестаге.

 Кроме прочего, Штрак-Циммерман является членом президиума Немецкого общества оборонной техники (Deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik), а также группы стимулирования "Сухопутные войска Германии" (Förderkreis Deutsches Heer).

"Обе эти организации находятся под сильным влиянием оборонной промышленности, и мы критично относимся к ситуации, когда депутаты бундестага занимают там руководящие должности - даже на добровольных началах", - указал Ланге, добавив, что таким образом, по его мнению, предприятия оборонной промышленности "получают возможность иметь очень тесный и привилегированный доступ к парламенту".

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22 августа 2022 г.29:47 мин.

Выдержки из интервью представителя объединения Lobbycontrol Тимо Ланге газете Neue Osnabrücker Zeitung

Verflechtungen mit der Rüstungsindustrie? Lobbycontrol kritisiert Strack-Zimmermann
www.presseportal.de
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