Глава ГУР: В начале лета Россия будет наступать в Донбассе

В интервью ARD Кирилл Буданов назвал ситуацию на фронте "сложной, но контролируемой". По его словам, к концу весны в Украине ожидают активизации российских наступательных действий.

Украина ожидает от России усиления наступательных действий в конце весны - начале лета, в первую очередь под Донецком. Об этом начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью немецкому телеканалу ARD , опубликованном в воскресенье, 7 апреля.

"Они (ВС РФ. - Ред.) немного продвинутся в сторону Часова Яра. Они будут двигаться в направлении города Покровска, стратегического направления Покровск", - цитирует телеканал Буданова на своем сайте. При этом глава украинской спецслужбы полагает, что до начала ожидаемого российского наступления значительных изменений на фронте не будет: "Ситуация довольно сложная, но она под контролем".

В отличие от многих военных экспертов, придерживающихся иной точки зрения, Кирилл Буданов не исключает и украинского наступления в текущем году. Однако говорить на эту тему подробнее собеседник ARD не стал, сославшись на то, что ответственность за эту область лежит на Генштабе ВСУ.

Как подчеркнул Буданов, Украина нуждается сейчас "в дополнительных объемах артиллерийских систем, дополнительных объемах боеприпасов". Комментируя совместную закупку европейскими странами по инициативе Чехии в третьих странах 800 000 артиллерийских боеприпасов для ВСУ, глава ГУР указал, что пока "не ощущает" их присутствия на фронте.

Экс-генерал НАТО о ситуации на фронте в Украине

В конце марта немецкий генерал в отставке, бывший председатель Военного комитета НАТО и экс-глава совета НАТО - Россия Харальд Куйят (Harald Kujat) высказал в интервью общественно-правовому телерадиовещателю RBB мнение, что российские вооруженные силы на данный момент "существенно сильнее", чем в начале полномасштабной войны и во время холодной войны. При этом ВСУ не хватает не только вооружений, но и, в первую очередь, живой силы, добавил он.

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