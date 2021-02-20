 Глава ФСИН гарантировал безопасность Навального в колонии | Новости из Германии о России | DW | 26.02.2021

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Россия

Глава ФСИН гарантировал безопасность Навального в колонии

Никакой угрозы жизни и здоровью оппозиционера не существует, заверил Александр Калашников. В какой именно колонии сейчас находится Алексей Навальный, начальник ФСИН не сообщил.

Алексей Навальный

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников заверил, что безопасности известного оппозиционера Алексея Навального, этапированного в колонию, ничто и никто не угрожает. "Я гарантирую, что никакой угрозы его здоровью и жизни не существует", сказал он в интервью ТАСС в пятницу, 26 февраля.

Калашников подтвердил, что Навальный этапирован в колонию, но не уточнил, в какую именно. По его словам, этот вопрос следует адресовать защите и родственникам политика. Навальный по решению суда убыл туда, "где он должен сейчас находиться, все сделано в рамках закона", подчеркнул глава ФСИН.

Калашников отметил, что Навальный "будет содержаться в условиях абсолютно нормальных". "Режим, надзор и контроль будет обеспечен ему на сто процентов. Навальный, если пожелает, будет привлечен к производственной деятельности", - добавил он.

Приговор Алексею Навальному

Симоновский районный суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, признав политика виновным в нарушении требований, установленных для условного наказания. Мосгорсуд 20 февраля признал приговор законным, после чего решение суда вступило в силу. С учетом срока, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, Навальный проведет в колонии два с половиной года.

25 февраля адвокаты Навального сообщили, что оппозиционера увезли из СИЗО. В московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) заявили, что Навального этапировали в колонию, но в какую именно - неизвестно.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в середине февраля потребовал от властей России освободить Навального, указав в своем решении, что жизни политика угрожает опасность. Россия проигнорировала требование ЕСПЧ.

После ареста Навального в десятках городов России и мира 23 и 31 января прошли акции в его поддержку. На этих протестах в РФ были задержаны около 11 тысяч человек. Страны Запада осудили приговор Навальному и жесткое подавление мирных акций протеста.

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    Автор: Виталий Кропман


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