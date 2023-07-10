Глава ЦИК: Мирзиёев переизбран президентом Узбекистана

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев переизбран на этом посту в ходе досрочных выборов. Об этом сообщил на брифинге в понедельник, 10 июля, председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев.

По предварительным данным, Мирзиёев набрал 87,05% голосов. "По закону он избран президентом", - цитирует Низамходжаева агентство ТАСС.

По его информации, заместитель председателя Верховного суда Робахон Махмудова, выдвинутая Социал-демократической партией Узбекистана "Адолат" ("Справедливость"), получает 4,43%, лидер Народно-демократической партии Улугбек Иноятов - 4,02% голосов, глава Экологической партии Абдушукур Хамзаев - 3,74%.

В общей сложности в списки избирателей на выборах президента Узбекистана были внесены более 19,5 млн человек.

Мирзиёев может оставаться у власти до 2037 года

Весной в законодательство страны были несены поправки. Они предполагали продление президентского срока с пяти до семи лет и позволяли 65-летнему Мирзиёеву обнулить предыдущие сроки на посту главы государства. Таким образом он может оставаться у власти до 2037 года. Мирзиёев был избран президентом Узбекистана на внеочередных выборах в декабре 2016 года.

Как отмечал в беседе с DW Темур Умаров, научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, причиной проведения досрочных выборов являлось желание Мирзиёева укрепить свою власть. "Администрация президента была встревожена каракалпакскими протестами, происходившими в Узбекистане во второй срок правления Шавката Мирзиёева. Они (сотрудники администрации - Ред.) решили, что, покa Мирзиёев пользуется определенной популярностью в обществе, необходимо закрепить эту поддержку юридически", - пояснил эксперт.

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