 Глава Африканского союза призвал Киев разминировать порты Одессы | Новости из Германии об Украине | DW | 10.06.2022

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Украина

Глава Африканского союза призвал Киев разминировать порты Одессы

Если вывоз пшеницы из Украины не возобновится, Африка столкнется с очень серьезным голодом, предупредил Маки Саль.

Глава Африканского союза Маки Саль во время встречи с президентом РФ Владимиром Путины в Сочи 3 июня 2022 года

Глава Африканского союза Маки Саль во время встречи с президентом РФ Владимиром Путины в Сочи 3 июня 2022 года

Президент Сенегала, являющийся также председателем Африканского союза, Маки Саль в четверг, 9 июня, призвал Киев разминировать одесские порты, чтобы зерно могло быть экспортировано из Украины.

Из-за проблем с экспортом зерна, возникших на фоне российского вторжения в Украину, цены на него в Африке подскочили. Это сделало еще более ощутимыми последствия изменения климата и увеличило опасность социальных волнений на континенте, отмечает агентство AFP.

На Россию и Украину приходится 30% мирового экспорта зерна. Если вывоз пшеницы из Украины не возобновится, Африка "окажется в ситуации очень серьезного голода, который может дестабилизировать континент", сказал Саль в интервью телеканалу France 24 и радио RFI.

Ранее разминировать воды вблизи одесских портов Украину призвала Москва. Однако Киев отказался делать это, опасаясь, что это даст противнику возможность совершить нападение на порты.

Санкции против России

3 июня Маки Саль встретился в Сочи с президентом России Владимиром Путиным. Как рассказал глава Африканского союза в интервью France 24 и RFI спустя неделю после этой встречи, президент РФ заверил его, что Россия не станет препятствовать вывозу зерна из Украины. "Я даже сказал ему (Путину. - Ред.): украинцы говорят, что, если они разминируют, вы зайдете в порты. Он сказал, что нет, не будет заходить, он сделал такое заверение", - рассказал журналистам президент Сенегала.

10 июня Саль должен встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.  Ожидается, что председатель Африканского союза попросит его поспособствовать отмене санкций ЕС в отношении России, в частности касающихся отключения российских банков от глобальной системы SWIFT.

"Поскольку наши банки, в основном, связаны с европейскими банками, они не могут платить, как раньше", за товары из России, пояснил Саль.

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    Автор: Клаудиа Ден


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