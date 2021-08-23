Глас "иноагента": от Древней Руси и до наших дней

Все больше независимых СМИ в России вынуждены помечать свои тексты громоздкой маркировкой "иноагентов". Как это выглядело бы во времена Древней Руси, предположил Сергей Елкин.
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"Дождь", "Медуза", "Новая газета", ряд других СМИ и Профсоюз журналистов опубликовали обращение к высшему российскому руководству, заявив о прямом нарушении ими конституции и законов РФ.
Накануне выборов Минюст РФ внес движение "Голос" в новый список "иноагентов". Наблюдатели ОБСЕ на выборы не приедут. Так кто же будет осуществлять наблюдение, и будут ли выборы в России честными?