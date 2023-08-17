Герта Мюллер: На страх смерти я отреагировала жаждой жизни

Немецкой писательнице Герте Мюллер (Herta Müller), лауреатке Нобелевской премии по литературе, 17 августа исполняется 70 лет. В своих книгах она делится личным опытом выживания при тоталитарном режиме. Немецкую поэтессу, писательницу и общественного деятеля многие называют "литературным хроникером ХХ века". Свою первую книгу уроженка Румынии написала более 40 лет назад, но ее писательская карьера началась лишь после того, как она покинула родную страну. В 1987 году, после запрета на публикации на родине и репрессий со стороны румынской спецслужбы "секуритате", она уехала в Берлин, где живет и сейчас. В 2009 году Мюллер была удостоена Нобелевской премии по литературе за роман "Я так и не верю в это" ("Ich glaube es noch immer nicht"). Как тогда отметила шведская академия, награда вручена писательнице, которая "с поэтическим пристрастием и прозаической детальностью и искренностью описывает судьбы обездоленных".

Об изгнании, диктатуре и разрушении личности

Действие большинства произведений Герты Мюллер происходит в румынской провинции во времена Чаушеску. Ее стихи, проза, эссе посвящены теме власти и сопротивления диктатуре, правде и лжи, коллективной и индивидуальной памяти. В них Мюллер делится своим личным опытом. Причем она описывает не только будни в условиях тоталитарного режима, но и рассказывает, каково быть при этом аутсайдером.

2009 год, король Швеции Карл Густав XVI вручает Нобелевскую премию по литературе Герте Мюллер Фото: AP

Многие критики отмечают особый стиль писательницы, ее убедительный и точный литературный язык при описании ужасов и репрессий тоталитаризма, страха, ненависти, нетерпимости и хрупкости свободы. Достаточно прочитать полстраницы, чтобы понять, что это Герта Мюллер. Среди ее самых известных произведений - роман "Качели дыхания" ("Atemschaukel"), о судьбе румынских немцев, депортированных в конце и после Второй мировой войны в советские лагеря; роман "Лиса тогда уже была охотником" ("Der Fuchs war damals schon der Jäger"), посвященный режиму Чаушеску в 1980-х годах и написанный после смерти диктатора; сборник автобиографических рассказов "Низины" ("Niederungen"), где с точки зрения ребенка описана "анти-идиллическая" сельская жизнь немецкоязычных жителей Банатских швабов. Кстати, с этой книги началась литературная карьера Мюллер. А сборник эссе "Король кланяется и убивает" ("Der König verneigt sich und tötet") Союз писателей Швеции включил в 2008 году в число 10 лучших книг последнего времени, написанных женщинами. Самая свежая публикация Мюллер - сборник 2023 года "Муха пролетела через пол-леса" ("Eine Fliege kommt durch einen halben Wald"). В него вошли выступления и тексты лауреатки Нобелевской премии по литературе за последние 20 лет. "Все тексты - об изгнании, диктатуре и разрушении личности. О вечном вопросе во всех диктатурах - как можно жить, когда нельзя быть таким, как хочется, и не быть таким, каким тебе позволяют быть", - прокомментировала свое новое издание писательница в интервью немецкому агентству dpa.

Политические взгляды

Герта Мюллер из собственного опыта знает, что значит жить в условиях диктатуры, и поэтому у нее особенно острый взгляд на происходящее. В своих многочисленных интервью и публичных выступлениях Герта Мюллер неустанно критикует президента России Владимира Путина. В интервью немецкой газете Die Welt еще в марте 2015 года Герта Мюллер высказала свои ставшие провидческими мысли о развитии конфликта в Украине. "Несмотря на все Минские договоренности, не думаю, что Путин прекратит войну. Ему нужны Мариуполь и сухопутный коридор в Крым. После этого он предпримет вылазку в Приднестровье. На Украине Путин не остановится", - сказала тогда Мюллер.

Подготовительные записки Герты Мюллер к книге "Качели дыхания", выставлявшиеся на выставке "Холодное украшение жизни" Фото: Lissy Mitterwallner

По мнению писательницы, основная миссия мирового сообщества должна заключаться в том, чтобы не позволить России уничтожить Украину, превратить ее в свое государство-вассала, и в том, чтобы дать отпор президенту РФ.

Не менее активно Герта Мюллер участвует и в акциях солидарности с политзаключенными в Беларуси. Весной этого года писательница читала в Берлине со сцены рассказы из вышедшей в Германии книги "Зекамерон". Ее автор - белорусский оппозиционер Максим Знак, который находится в настоящее время в тюрьме по политическим мотивам.

Кроме того, нобелевскую лауреатку беспокоит происходящее сегодня и в демократических странах. "Кажется, возникла скука или усталость от демократических свобод. В том числе и в Германии", - считает писательница и добавляет, что "игнорирование исторического опыта делает возможным появление диктатуры".

Немного из биографии писательницы

Герта Мюллер родилась 17 августа 1953 года в немецкоязычной деревне Ницкидорф в Банате, Румыния. В ее произведениях это место описано как регион несбывшихся надежд, лишений, разбитых семей и многочисленных травм. Автор считает, что выросла в обществе, которое хотело завоевать мир вместе с Гитлером и дорого заплатило за это.

Предки Мюллер принадлежали к немецкому меньшинству в Румынии. Дед был богатым фермером и торговцем, который пострадал от коммунистического режима. Мать после Второй мировой войны была депортирована в советский лагерь на принудительные работы. Отец, во время войны служивший в войсках СС, работал водителем грузовика. А себя Герта Мюллер описывает как ребенка, пасущего в долине коров. После изучения румынской и немецкой литературы в Тимишоаре, Мюллер устроилась работать переводчицей на машиностроительный завод. Но вскоре ей пришлось оттуда уйти - из-за отказа шпионить за сотрудниками. А в 1987 году и вовсе уехать из страны. Ее вторым домом стала Германия.

В одном из интервью нобелевская лауреатка призналась, что никогда не хотела быть писательницей, а предпочла бы работать портнихой или парикмахером. Но когда давление режима стало невыносимым, она взялась за перо. "Я отреагировала на страх смерти жаждой жизни. И это была жажда выговориться", - рассказала она dpa.

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