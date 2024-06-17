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Германский исторический институт назван в РФ "нежелательным"

Жан Рофе
17 июня 2024 г.

Германский исторический институт в Москве внесен в реестр "нежелательных" организаций. После начала войны в Украине институт приостановил проведение мероприятий и стипендиальных программ.

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Плакат с надписью "иностранный агент" на спине мужчины (фото из архива)
В России еще одна организация внесена в список нежелательныхФото: DW

Министерство юстиции РФ внесло Германский исторический институт в Москве (ГИИМ) в реестр организаций, деятельность которых признана "нежелательной" в России. Информация об этом появилась на сайте Минюста в понедельник, 17 июня. Согласно реестру, соответствующее решение Генпрокуратура приняла 30 мая. Основания внесения в перечень не указаны.

ГИИМ - один из 11 зарубежных исследовательских институтов Фонда имени Макса Вебера, он был основан в 2005 году с целью развития и укрепления научного сотрудничества между историками России и Германии. С 2009 года, согласно информации на сайте, работу организации финансирует министерство образования и исследований (BMBF) Германии. До начала полномасштабной войны в Украине институт предоставлял стипендии и гранты, а также присуждал премии студентам и аспирантам. Кроме того, при ГИИМ работает научная библиотека.

Список "нежелательных организаций" в РФ

Статус "нежелательных организаций" юридически существует в российском законодательстве с 2015 года. Им запрещено вести деятельность на территории РФ под угрозой административной и уголовной ответственности. Административная и уголовная ответственность предусмотрена и за сотрудничество с этими организациями.

В настоящее время в списке "нежелательных" насчитывается более 160 структур, которые, как утверждают Генпрокуратура и Минюст РФ, "представляют угрозу основам конституционного строя, безопасности или обороноспособности государства". В их числе - редакции независимых СМИ, правозащитные группы, экологические и исследовательские организации.

 

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