Германия выделит 10 млн евро для семей с детьми и борьбы с пандемией в Донбассе

Правительство Германии выделит 10 миллионов евро помощи населению на востоке Украины, сообщило посольство ФРГ в Киеве. Средства из бюджета министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ поступят проекту Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), в рамках которого осуществляется развитие социальных услуг семьям с детьми на фоне пандемии COVID-19 и поддержка новых управленческих структур, указывается в заявлении, распространенном в понедельник, 22 февраля.

Пилотный проект под названием "Совместно" осуществляется с 2019 года в 12 населенных пунктах Донбасса. Финансирование следующего этапа позволит ввести новые направления, а также охватить другие населенные пункты, говорится в заявлении. Самые удачные практики, которые будут выработаны в ходе проекта в Донецкой и Луганской областях, предполагается впоследствии применять во всей стране.

Инклюзивное образование и общественная активность молодежи

"Основное внимание в проекте уделяется инклюзивному образованию, стабильному доступу к чистой воде и общественной активности молодежи. Будет также улучшена физическая доступность образовательных учреждений. Все это в комплексе будет способствовать социальной сплоченности и благополучию семей в общинах, пострадавших от конфликта", - сообщается далее.

Кроме того, в рамках проекта предполагается поддержка населения во время пандемии, в частности обеспечение защитными средствами, информационно-просветительские мероприятия в школах и молодежных центрах, а также поставки безопасной воды для личной гигиены, указывается в заявлении.

Необходимость перестройки системы социальных услуг и пандемия

Как отметила посол Германии в Украине Анка Фельдхузен (Anka Feldhusen), в Украине продолжается важный этап перестройки системы социальных услуг и их адаптации к потребностям населения.

"От того, как местное самоуправление справится с этой задачей, зависит благополучие уязвимых категорий населения и общества в целом. В этот переломный момент правительство Германии становится партнером для областей Украины, чьи силы отбирает вооруженный конфликт и последствия пандемии. Мы верим, что следующие два года принесут долговременные результаты, постоянство которых общины смогут поддерживать и приумножать самостоятельно", - заявила она.

В свою очередь глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер отметила, что пандемия углубила кризис в регионах, уже более шести лет страдающих от вооруженного конфликта. "За последний год запрос на социальные услуги в населенных пунктах на востоке Украины существенно вырос. Местные советы сталкиваются с необходимостью экстренного реагирования и одновременно - с потребностью в построении целостной системы, которая будет работать на предотвращение трудности семей с детьми. Это вызов, на который и должен дать ответ наш проект", - пояснила представитель ЮНИСЕФ.

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